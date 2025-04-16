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Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с препаратом "Молекула" - РИА Новости, 16.04.2025
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11:16 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/rospotrebnadzor-2011533733.html
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с препаратом "Молекула"
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с препаратом "Молекула" - РИА Новости, 16.04.2025
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с препаратом "Молекула"
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с препаратом для снижения веса "Молекула" и "Молекула плюс", в котором якобы обнаружено сильнодействующее... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T11:16:00+03:00
2025-04-16T11:16:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с препаратом для снижения веса "Молекула" и "Молекула плюс", в котором якобы обнаружено сильнодействующее наркотическое вещество сибутрамин, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Ранее "Известия" писали, что сильнодействующее наркотическое вещество сибутрамин, за распространение которого грозит уголовная ответственность, обнаружено в популярном препарате для похудения "Молекула". Такой результат показало лабораторное исследование, СМИ провели контрольную закупку и отдали БАД на экспертизу. "Ситуация на контроле Роспотребнадзора", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что Роспотребнадзор подготовил в адрес редакции официальное письмо с требованием незамедлительно предоставить все имеющиеся документы, подтверждающие информацию о том, что рекламируемый в соцсетях препарат для снижения веса "Молекула" и "Молекула плюс" содержит вещество сибутрамин. -0-
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РИА Новости
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РИА Новости
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5
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96
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с препаратом "Молекула"

Роспотребнадзор: ситуация с препаратом для снижения веса "Молекула" на контроле

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с препаратом для снижения веса "Молекула" и "Молекула плюс", в котором якобы обнаружено сильнодействующее наркотическое вещество сибутрамин, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Ранее "Известия" писали, что сильнодействующее наркотическое вещество сибутрамин, за распространение которого грозит уголовная ответственность, обнаружено в популярном препарате для похудения "Молекула". Такой результат показало лабораторное исследование, СМИ провели контрольную закупку и отдали БАД на экспертизу.
"Ситуация на контроле Роспотребнадзора", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что Роспотребнадзор подготовил в адрес редакции официальное письмо с требованием незамедлительно предоставить все имеющиеся документы, подтверждающие информацию о том, что рекламируемый в соцсетях препарат для снижения веса "Молекула" и "Молекула плюс" содержит вещество сибутрамин. -0-
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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