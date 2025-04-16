https://ria.ru/20250416/rospotrebnadzor-2011533733.html

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с препаратом "Молекула"

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с препаратом "Молекула" - РИА Новости, 16.04.2025

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с препаратом "Молекула"

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с препаратом для снижения веса "Молекула" и "Молекула плюс", в котором якобы обнаружено сильнодействующее... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T11:16:00+03:00

2025-04-16T11:16:00+03:00

2025-04-16T11:16:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с препаратом для снижения веса "Молекула" и "Молекула плюс", в котором якобы обнаружено сильнодействующее наркотическое вещество сибутрамин, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Ранее "Известия" писали, что сильнодействующее наркотическое вещество сибутрамин, за распространение которого грозит уголовная ответственность, обнаружено в популярном препарате для похудения "Молекула". Такой результат показало лабораторное исследование, СМИ провели контрольную закупку и отдали БАД на экспертизу. "Ситуация на контроле Роспотребнадзора", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что Роспотребнадзор подготовил в адрес редакции официальное письмо с требованием незамедлительно предоставить все имеющиеся документы, подтверждающие информацию о том, что рекламируемый в соцсетях препарат для снижения веса "Молекула" и "Молекула плюс" содержит вещество сибутрамин. -0-

https://ria.ru/20250408/rospotrebnadzor-2010037147.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)