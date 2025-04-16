Рейтинг@Mail.ru
В Европе существует риск закрытия АЭС, пишет Bloomberg - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 16.04.2025 (обновлено: 16:14 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/risk-2011599336.html
В Европе существует риск закрытия АЭС, пишет Bloomberg
В Европе существует риск закрытия АЭС, пишет Bloomberg - РИА Новости, 16.04.2025
В Европе существует риск закрытия АЭС, пишет Bloomberg
В Европе ожидается увеличение объемов использования солнечной энергетики наряду с другими возобновляемыми источниками, и это может повлечь за собой сокращение... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T15:46:00+03:00
2025-04-16T16:14:00+03:00
европа
франция
великобритания
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888726987_0:132:2784:1698_1920x0_80_0_0_3c133f29ed979f1d638a4092fac49226.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Европе ожидается увеличение объемов использования солнечной энергетики наряду с другими возобновляемыми источниками, и это может повлечь за собой сокращение производства энергии атомных электростанций и даже их закрытия в отдельных случаях, передает агентство Блумберг. Погодные условия указывают на высокую выработку солнечной энергии в ближайшие месяцы после рекордно солнечных дней в марте в Великобритании, отмечает Блумберг. "Ожидается, что солнечная энергия заполнит собой энергосистему "региона" (Европы - ред.), что приведет к падению цен на электроэнергию в ближайшие месяцы и вынудит атомные электростанции сократить производство", - считают также в агентстве. Так, уже в марте показатель числа среднечасовых цен на электроэнергию ниже нуля вырос в годовом выражении на 88% во Франции, и в два раза - в Германии, согласно данным Epex Spot SE, которые приводит агентство. В это же время разница между максимумами и минимумами в течение дня будет увеличиваться, передает Блумберг. "Уже сейчас мы наблюдаем существенную разницу в ценах в течение одного дня, и операторам атомной энергетики действительно трудно ориентироваться по этим данным. Для них это становится все более серьезной проблемой", - сказал агентству Блумберг глава аналитического отдела Bodecker Partners AB Стаффан Берг (Staffan Bergh). В то же время атомные электростанции должны служить более стабильным поставщиком энергетической мощности, но расширение применения "зеленой энергетики" делает их менее выгодными и приводит к рискам закрытия. И вопрос стабильного получения энергии особо актуален для Франции, где примерно 70% её вырабатывается за счет 57 атомных реакторов, что побуждает надзорные органы страны изучить проблему, может ли увеличение использование солнечной и ветровой энергии отразиться на АЭС, отмечает Блумберг.
https://ria.ru/20250304/elektroenergiya-2002865930.html
https://ria.ru/20250209/pribaltika-1998270252.html
европа
франция
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888726987_143:0:2702:1919_1920x0_80_0_0_e35ac03769cc86aad3b083f6fbdbe7b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, франция, великобритания, в мире
Европа, Франция, Великобритания, В мире
В Европе существует риск закрытия АЭС, пишет Bloomberg

Bloomberg: в Европе ожидается увеличение использования солнечной энергии

© AP Photo / Michael ProbstАЭС Неккарвестхайм в Германии
АЭС Неккарвестхайм в Германии - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Michael Probst
АЭС Неккарвестхайм в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Европе ожидается увеличение объемов использования солнечной энергетики наряду с другими возобновляемыми источниками, и это может повлечь за собой сокращение производства энергии атомных электростанций и даже их закрытия в отдельных случаях, передает агентство Блумберг.
Погодные условия указывают на высокую выработку солнечной энергии в ближайшие месяцы после рекордно солнечных дней в марте в Великобритании, отмечает Блумберг.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
СМИ: цены на электроэнергию в Европе упали ниже нуля
4 марта, 00:30
"Ожидается, что солнечная энергия заполнит собой энергосистему "региона" (Европы - ред.), что приведет к падению цен на электроэнергию в ближайшие месяцы и вынудит атомные электростанции сократить производство", - считают также в агентстве.
Так, уже в марте показатель числа среднечасовых цен на электроэнергию ниже нуля вырос в годовом выражении на 88% во Франции, и в два раза - в Германии, согласно данным Epex Spot SE, которые приводит агентство. В это же время разница между максимумами и минимумами в течение дня будет увеличиваться, передает Блумберг.
"Уже сейчас мы наблюдаем существенную разницу в ценах в течение одного дня, и операторам атомной энергетики действительно трудно ориентироваться по этим данным. Для них это становится все более серьезной проблемой", - сказал агентству Блумберг глава аналитического отдела Bodecker Partners AB Стаффан Берг (Staffan Bergh).
В то же время атомные электростанции должны служить более стабильным поставщиком энергетической мощности, но расширение применения "зеленой энергетики" делает их менее выгодными и приводит к рискам закрытия. И вопрос стабильного получения энергии особо актуален для Франции, где примерно 70% её вырабатывается за счет 57 атомных реакторов, что побуждает надзорные органы страны изучить проблему, может ли увеличение использование солнечной и ветровой энергии отразиться на АЭС, отмечает Блумберг.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Страны Балтии присоединились к европейской системе электросетей
9 февраля, 15:49
 
ЕвропаФранцияВеликобританияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала