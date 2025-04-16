https://ria.ru/20250416/risk-2011599336.html

В Европе существует риск закрытия АЭС, пишет Bloomberg

В Европе существует риск закрытия АЭС, пишет Bloomberg - РИА Новости, 16.04.2025

В Европе существует риск закрытия АЭС, пишет Bloomberg

В Европе ожидается увеличение объемов использования солнечной энергетики наряду с другими возобновляемыми источниками, и это может повлечь за собой сокращение... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T15:46:00+03:00

2025-04-16T15:46:00+03:00

2025-04-16T16:14:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Европе ожидается увеличение объемов использования солнечной энергетики наряду с другими возобновляемыми источниками, и это может повлечь за собой сокращение производства энергии атомных электростанций и даже их закрытия в отдельных случаях, передает агентство Блумберг. Погодные условия указывают на высокую выработку солнечной энергии в ближайшие месяцы после рекордно солнечных дней в марте в Великобритании, отмечает Блумберг. "Ожидается, что солнечная энергия заполнит собой энергосистему "региона" (Европы - ред.), что приведет к падению цен на электроэнергию в ближайшие месяцы и вынудит атомные электростанции сократить производство", - считают также в агентстве. Так, уже в марте показатель числа среднечасовых цен на электроэнергию ниже нуля вырос в годовом выражении на 88% во Франции, и в два раза - в Германии, согласно данным Epex Spot SE, которые приводит агентство. В это же время разница между максимумами и минимумами в течение дня будет увеличиваться, передает Блумберг. "Уже сейчас мы наблюдаем существенную разницу в ценах в течение одного дня, и операторам атомной энергетики действительно трудно ориентироваться по этим данным. Для них это становится все более серьезной проблемой", - сказал агентству Блумберг глава аналитического отдела Bodecker Partners AB Стаффан Берг (Staffan Bergh). В то же время атомные электростанции должны служить более стабильным поставщиком энергетической мощности, но расширение применения "зеленой энергетики" делает их менее выгодными и приводит к рискам закрытия. И вопрос стабильного получения энергии особо актуален для Франции, где примерно 70% её вырабатывается за счет 57 атомных реакторов, что побуждает надзорные органы страны изучить проблему, может ли увеличение использование солнечной и ветровой энергии отразиться на АЭС, отмечает Блумберг.

https://ria.ru/20250304/elektroenergiya-2002865930.html

https://ria.ru/20250209/pribaltika-1998270252.html

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