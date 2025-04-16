В РПЦ раскрыли опасность сокращения населения на примере Древнего Рима
Протоиерей Потокин призвал не повторять судьбу Древнего Рима и рожать детей
Храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Западная Римская империя пала в том числе потому, что сокращалось ее коренное население, люди желали оставить детям большее наследство и меньше рожали, поэтому сейчас при воспитании младшего поколения важно обращать внимание в первую очередь на духовные ценности, считает и.о председателя синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата протоиерей Михаил Потокин.
На пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" он сослался на одного из древнегреческих историков, который, анализируя происходящее в Римской империи, указывал на убыль ее населения, тогда как в армии служили только римляне, "армия худела, и это поставило под вопрос вообще существования империи".
"Западная Римская империя в конце концов была захвачена, перестала существовать. И пишет (историк – ред.), что это именно из-за отношения людей к жизни, когда они старались наполнить жизнь материальными радостями и не рожали больше одного или двух детей, чтобы оставить им богатое наследство. То есть вопрос - чем насытить детей – деньгами? Если мы будем детей наших воспитывать в том, что они должны радоваться зарплатам, каким-то материальным благам и так далее, они уже рожать детей не будут, им это будет не нужно. Поэтому важно духовное поставить в приоритет", - сказал отец Михаил Потокин.
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