https://ria.ru/20250416/reyting-2011642683.html

Рейтинг Трампа в США снизился до 42%, показал опрос

Рейтинг Трампа в США снизился до 42%, показал опрос - РИА Новости, 16.04.2025

Рейтинг Трампа в США снизился до 42%, показал опрос

Уровень одобрения действий президента США Дональда Трампа среди американцев снизился до 42%, свидетельствует опрос издания Economist и компании YouGov. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T17:43:00+03:00

2025-04-16T17:43:00+03:00

2025-04-16T18:01:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Уровень одобрения действий президента США Дональда Трампа среди американцев снизился до 42%, свидетельствует опрос издания Economist и компании YouGov. Опрос проводился 13-15 апреля среди 1512 взрослых американцев. Погрешность составляет 3,4 процентных пункта. Согласно результатам опроса, только 42% американцев позитивно оценивают работу своего президента, в то время как 52% дают негативную оценку действиям Трампа на посту. Среди мужчин Трампа поддерживают 49%, а среди женщин - только 35%. Согласно последнему опросу Wall Street Journal, который проводился с 27 марта по 1 апреля, общий рейтинг поддержки Трампа составлял 46%.

https://ria.ru/20250409/tramp-2010026156.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт