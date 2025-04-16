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Рейтинг Трампа в США снизился до 42%, показал опрос - РИА Новости, 16.04.2025
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17:43 16.04.2025 (обновлено: 18:01 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/reyting-2011642683.html
Рейтинг Трампа в США снизился до 42%, показал опрос
Рейтинг Трампа в США снизился до 42%, показал опрос - РИА Новости, 16.04.2025
Рейтинг Трампа в США снизился до 42%, показал опрос
Уровень одобрения действий президента США Дональда Трампа среди американцев снизился до 42%, свидетельствует опрос издания Economist и компании YouGov. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T17:43:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Уровень одобрения действий президента США Дональда Трампа среди американцев снизился до 42%, свидетельствует опрос издания Economist и компании YouGov. Опрос проводился 13-15 апреля среди 1512 взрослых американцев. Погрешность составляет 3,4 процентных пункта. Согласно результатам опроса, только 42% американцев позитивно оценивают работу своего президента, в то время как 52% дают негативную оценку действиям Трампа на посту. Среди мужчин Трампа поддерживают 49%, а среди женщин - только 35%. Согласно последнему опросу Wall Street Journal, который проводился с 27 марта по 1 апреля, общий рейтинг поддержки Трампа составлял 46%.
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в мире, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Рейтинг Трампа в США снизился до 42%, показал опрос

Economist: уровень одобрения действий Трампа среди американцев снизился до 42%

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Уровень одобрения действий президента США Дональда Трампа среди американцев снизился до 42%, свидетельствует опрос издания Economist и компании YouGov.
Опрос проводился 13-15 апреля среди 1512 взрослых американцев. Погрешность составляет 3,4 процентных пункта.
Согласно результатам опроса, только 42% американцев позитивно оценивают работу своего президента, в то время как 52% дают негативную оценку действиям Трампа на посту.
Среди мужчин Трампа поддерживают 49%, а среди женщин - только 35%.
Согласно последнему опросу Wall Street Journal, который проводился с 27 марта по 1 апреля, общий рейтинг поддержки Трампа составлял 46%.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
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В миреСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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