https://ria.ru/20250416/reyd-2011561567.html

Около двух тысяч рейдов прошло на железнодорожных станциях Подмосковья

Около двух тысяч рейдов прошло на железнодорожных станциях Подмосковья - РИА Новости, 16.04.2025

Около двух тысяч рейдов прошло на железнодорожных станциях Подмосковья

Около 2 тысяч профилактических рейдов и дежурств провели на железнодорожных станциях Подмосковья с начала года в рамках комплекса мер по снижению смертности,... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T13:53:00+03:00

2025-04-16T13:53:00+03:00

2025-04-16T13:53:00+03:00

новости подмосковья

щелково

долгопрудный

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Около 2 тысяч профилактических рейдов и дежурств провели на железнодорожных станциях Подмосковья с начала года в рамках комплекса мер по снижению смертности, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. На мероприятиях сотрудники администраций совместно с волонтерами, представителями народной дружины, транспортной полиции и Административно-пассажирской инспекции пресекают потенциальные нарушения правил поведения на железной дороге, а также проводят разъяснительные беседы и раздают информационные материалы. В региональном Минтрансе отметили, что ежедневное проведение таких рейдов и дежурств позволяет снизить число нарушений правил безопасности на железной дороге. "В этом году значительно увеличили число рейдов на железной дороге Подмосковья – провели около 2 тысяч мероприятий. В прошлом году за аналогичный период было проведено более 1 тысячи мероприятий. Наибольший эффект рейдов и дежурств мы видим в Долгопрудном и Щелкове – там с начала года не зафиксировано ни одного смертельного случая", – приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марата Сибатулина. В министерстве отметили, что с начала года было зафиксировано более 50 смертельных случаев на железной дороге Подмосковья, из них 27 случаев произошли при нарушении правил безопасности на железнодорожных станциях и пешеходных переходах. Чтобы снизить число смертельных случаев, в регионе ремонтируют и строят пешеходные переходы, ликвидируют несанкционированные подходы к железнодорожным путям, устанавливают камеры, фиксирующие нарушения правил перехода, а также проводят открытые уроки в школах и детских садах. В Минтрансе Подмосковья призвали не выходить за ограничительную линию, переходить пути по санкционированным переходам на разрешенный сигнал, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

https://ria.ru/20250415/fapy-2011433907.html

https://ria.ru/20250415/sotsvyplaty-2011423139.html

щелково

долгопрудный

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

щелково, долгопрудный, московская область (подмосковье)