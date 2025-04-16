https://ria.ru/20250416/rekord-2011579508.html
В Москве установлен новый температурный рекорд для 16 апреля
В Москве установлен новый температурный рекорд для 16 апреля - РИА Новости, 16.04.2025
В Москве установлен новый температурный рекорд для 16 апреля
Среда стала самым теплым 16 апреля в Москве за всю историю наблюдений, воздух прогрелся до плюс 21,2 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T14:46:00+03:00
2025-04-16T14:46:00+03:00
2025-04-16T14:46:00+03:00
общество
москва
михаил леус
центр "фобос"
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Среда стала самым теплым 16 апреля в Москве за всю историю наблюдений, воздух прогрелся до плюс 21,2 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале."Это 16 апреля в Москве стало самым теплым за всю историю наблюдений за погодой. Как и ожидалось, в Москве сегодня обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха. К 14.00 температура достигла отметки в плюс 21,2 градуса", - рассказал Леус.Синоптик отметил, что это значение на 0,2 градуса выше прежнего достижения этого дня, державшегося с 1920 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, центр "фобос"
Общество, Москва, Михаил Леус, Центр "Фобос"
В Москве установлен новый температурный рекорд для 16 апреля
В Москве воздух прогрелся до +21,2, установлен новый рекорд для 16 апреля