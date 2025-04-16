Оверчук оценил экономический потенциал новых российских регионов

"Что касается новых территорий, то, конечно же, эти территории обладают колоссальным потенциалом, колоссальным экспортным потенциалом. В том числе это зоны, где активно развито сельскохозяйственное производство, это зоны, где активно развита экономика. Поэтому мы сегодня поддерживаем продвижение наших новых территорий на внешних рынках", - сказал Оверчук, выступая в Совете Федерации.