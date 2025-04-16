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Оверчук оценил экономический потенциал новых российских регионов
Оверчук оценил экономический потенциал новых российских регионов - РИА Новости, 16.04.2025
Оверчук оценил экономический потенциал новых российских регионов
Новые регионы России обладают колоссальным экспортным потенциалом, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T11:40:00+03:00
2025-04-16T11:40:00+03:00
2025-04-16T11:54:00+03:00
россия
экономика
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Новые регионы России обладают колоссальным экспортным потенциалом, заявил вице-премьер Алексей Оверчук."Что касается новых территорий, то, конечно же, эти территории обладают колоссальным потенциалом, колоссальным экспортным потенциалом. В том числе это зоны, где активно развито сельскохозяйственное производство, это зоны, где активно развита экономика. Поэтому мы сегодня поддерживаем продвижение наших новых территорий на внешних рынках", - сказал Оверчук, выступая в Совете Федерации.
https://ria.ru/20241101/ukraina-1981233227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика
Оверчук оценил экономический потенциал новых российских регионов
Оверчук заявил о колоссальном экономическом потенциале новых российских регионов
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Новые регионы России обладают колоссальным экспортным потенциалом, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.
"Что касается новых территорий, то, конечно же, эти территории обладают колоссальным потенциалом, колоссальным экспортным потенциалом. В том числе это зоны, где активно развито сельскохозяйственное производство, это зоны, где активно развита экономика. Поэтому мы сегодня поддерживаем продвижение наших новых территорий на внешних рынках", - сказал Оверчук, выступая в Совете Федерации.