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Оверчук оценил экономический потенциал новых российских регионов - РИА Новости, 16.04.2025
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11:40 16.04.2025 (обновлено: 11:54 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/regiony-2011540933.html
Оверчук оценил экономический потенциал новых российских регионов
Оверчук оценил экономический потенциал новых российских регионов - РИА Новости, 16.04.2025
Оверчук оценил экономический потенциал новых российских регионов
Новые регионы России обладают колоссальным экспортным потенциалом, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T11:40:00+03:00
2025-04-16T11:54:00+03:00
россия
экономика
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Новые регионы России обладают колоссальным экспортным потенциалом, заявил вице-премьер Алексей Оверчук."Что касается новых территорий, то, конечно же, эти территории обладают колоссальным потенциалом, колоссальным экспортным потенциалом. В том числе это зоны, где активно развито сельскохозяйственное производство, это зоны, где активно развита экономика. Поэтому мы сегодня поддерживаем продвижение наших новых территорий на внешних рынках", - сказал Оверчук, выступая в Совете Федерации.
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россия, экономика
Россия, Экономика
Оверчук оценил экономический потенциал новых российских регионов

Оверчук заявил о колоссальном экономическом потенциале новых российских регионов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Алексей Оверчук
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Новые регионы России обладают колоссальным экспортным потенциалом, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.
"Что касается новых территорий, то, конечно же, эти территории обладают колоссальным потенциалом, колоссальным экспортным потенциалом. В том числе это зоны, где активно развито сельскохозяйственное производство, это зоны, где активно развита экономика. Поэтому мы сегодня поддерживаем продвижение наших новых территорий на внешних рынках", - сказал Оверчук, выступая в Совете Федерации.
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