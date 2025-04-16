https://ria.ru/20250416/rada-2011543538.html

Рада продлила всеобщую мобилизацию на Украине

Рада продлила всеобщую мобилизацию на Украине - РИА Новости, 16.04.2025

Рада продлила всеобщую мобилизацию на Украине

Рада на Украине продлила всеобщую мобилизацию в стране на 90 дней, до 6 августа, сообщил в среду украинский парламентарий Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T11:52:00+03:00

2025-04-16T11:52:00+03:00

2025-04-16T12:09:00+03:00

в мире

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алексей гончаренко

петр порошенко

владимир зеленский

европейская солидарность

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Рада на Украине продлила всеобщую мобилизацию в стране на 90 дней, до 6 августа, сообщил в среду украинский парламентарий Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Ранее в среду он же сообщил, что парламент проголосовал за продление режима военного положения на Украине на 90 дней - с 9 мая до 6 августа. Накануне Гончаренко сообщал, что не поддержит продление сроков военного положения. Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко** (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) во вторник заявил, что Владимир Зеленский, злоупотребляя военным положением, узурпирует власть. Гончаренко сообщил, что Рада проголосовала за продление всеобщей мобилизации, запись заседания украинского парламента он опубликовал на своем Youtube-канале. "Также я проголосовал против продолжения общей мобилизации. И снова единственный голос против - мой", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.* внесен в перечень террористов и экстремистов** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

https://ria.ru/20250416/goncharenko-2011510298.html

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в мире, украина, россия, алексей гончаренко, петр порошенко, владимир зеленский, европейская солидарность, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)