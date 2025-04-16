https://ria.ru/20250416/pyatigorsk-2011651734.html
В Пятигорске предотвратили теракт в досуговом центре
В Пятигорске предотвратили теракт в досуговом центре - РИА Новости, 16.04.2025
В Пятигорске предотвратили теракт в досуговом центре
Силовики предотвратили теракт в одном из досуговых центров в Пятигорске, который планировал уроженец одной из стран Центральной Азии, сообщил Центр общественных РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T18:19:00+03:00
2025-04-16T18:19:00+03:00
2025-04-16T19:31:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Силовики предотвратили теракт в одном из досуговых центров в Пятигорске, который планировал уроженец одной из стран Центральной Азии, сообщил Центр общественных связей ФСБ."ФСБ России пресечен террористический акт, планировавшийся в Пятигорске Ставропольского края уроженцем одной из стран Центральной Азии, участником запрещенной в России международной террористической организации. Террорист намеревался совершить теракцию в одном из досуговых центров", — говорится в заявлении.Отмечается, что для этого злоумышленник провел разведку местности, приобрел оружие и компоненты, необходимые для изготовления самодельных зажигательных смесей. После совершения теракта он собирался уехать в Сирию для участия в боевых действиях. При задержании преступника на месте его проживания обнаружили бутылки с зажигательной смесью. Возбуждено дело о попытке совершения теракта.ФСБ также опубликовала видео, на котором показано, как задержанный готовится к преступлению, в том числе примеривается к канистре в хозяйственном магазине. Затем демонстрируются кадры его задержания сотрудниками ФСБ в жилом помещении.В свою очередь, на сайте МВД Медиа сообщается, что задержанный вел активную переписку со своими кураторами, которые находились на Украине. При обысках у него среди прочего изъяли три бутылки с зажигательной смесью, два ножа, топор, банковские карты и смартфон.
https://ria.ru/20250415/magadan-2011342630.html
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Кадры задержания выходца из Центральной Азии, готовившего теракт в Пятигорске
Кадры задержания выходца из Центральной Азии, готовившего теракт в Пятигорске
2025-04-16T18:19
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пятигорск, россия, центральная азия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Пятигорск, Россия, Центральная Азия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Пятигорске предотвратили теракт в досуговом центре
ЦОС ФСБ: в Пятигорске силовики предотвратили теракт в одном из досуговых центров