https://ria.ru/20250416/pvo-2011604898.html
В Севастополе сбили беспилотник ВСУ
В Севастополе сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 16.04.2025
В Севастополе сбили беспилотник ВСУ
ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа в Севастополе, он был подавлен средствами РЭБ и под контролем ПВО доведен до безопасной точки для уничтожения,... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:07:00+03:00
2025-04-16T16:07:00+03:00
2025-04-16T16:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
севастополь
вооруженные силы украины
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа в Севастополе, он был подавлен средствами РЭБ и под контролем ПВО доведен до безопасной точки для уничтожения, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."Громкий звук, который было слышно, — это дежурные средства ПВО уничтожили БПЛА. БПЛА самолетного типа был подавлен средствами РЭБ и под контролем средств ПВО доведен до безопасной точки для уничтожения над территорией аэродрома Юхариной балки" , - написал Развожаев.По информации спасательной службы Севастополя, никаких повреждений объектов не зафиксировано. Никто из людей не пострадал.Он поблагодарил севастопольцев, которые прислали в чат-бот "Оборона Севастополя" сообщения, что видят БПЛА. Контроль обстановки продолжается, заключил губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севастополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, севастополь, вооруженные силы украины, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Севастополь, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия
В Севастополе сбили беспилотник ВСУ
Развожаев: ПВО сбила украинский БПЛА над Севастополем