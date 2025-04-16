https://ria.ru/20250416/pvo-2011604898.html

В Севастополе сбили беспилотник ВСУ

В Севастополе сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 16.04.2025

В Севастополе сбили беспилотник ВСУ

ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа в Севастополе, он был подавлен средствами РЭБ и под контролем ПВО доведен до безопасной точки для уничтожения,... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T16:07:00+03:00

2025-04-16T16:07:00+03:00

2025-04-16T16:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа в Севастополе, он был подавлен средствами РЭБ и под контролем ПВО доведен до безопасной точки для уничтожения, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."Громкий звук, который было слышно, — это дежурные средства ПВО уничтожили БПЛА. БПЛА самолетного типа был подавлен средствами РЭБ и под контролем средств ПВО доведен до безопасной точки для уничтожения над территорией аэродрома Юхариной балки" , - написал Развожаев.По информации спасательной службы Севастополя, никаких повреждений объектов не зафиксировано. Никто из людей не пострадал.Он поблагодарил севастопольцев, которые прислали в чат-бот "Оборона Севастополя" сообщения, что видят БПЛА. Контроль обстановки продолжается, заключил губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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михаил развожаев, севастополь, вооруженные силы украины, безопасность, россия