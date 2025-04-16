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В Севастополе сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 16.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:07 16.04.2025 (обновлено: 16:15 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/pvo-2011604898.html
В Севастополе сбили беспилотник ВСУ
В Севастополе сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 16.04.2025
В Севастополе сбили беспилотник ВСУ
ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа в Севастополе, он был подавлен средствами РЭБ и под контролем ПВО доведен до безопасной точки для уничтожения,... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:07:00+03:00
2025-04-16T16:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
севастополь
вооруженные силы украины
безопасность
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа в Севастополе, он был подавлен средствами РЭБ и под контролем ПВО доведен до безопасной точки для уничтожения, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."Громкий звук, который было слышно, — это дежурные средства ПВО уничтожили БПЛА. БПЛА самолетного типа был подавлен средствами РЭБ и под контролем средств ПВО доведен до безопасной точки для уничтожения над территорией аэродрома Юхариной балки" , - написал Развожаев.По информации спасательной службы Севастополя, никаких повреждений объектов не зафиксировано. Никто из людей не пострадал.Он поблагодарил севастопольцев, которые прислали в чат-бот "Оборона Севастополя" сообщения, что видят БПЛА. Контроль обстановки продолжается, заключил губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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михаил развожаев, севастополь, вооруженные силы украины, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Севастополь, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия
В Севастополе сбили беспилотник ВСУ

Развожаев: ПВО сбила украинский БПЛА над Севастополем

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа в Севастополе, он был подавлен средствами РЭБ и под контролем ПВО доведен до безопасной точки для уничтожения, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
"Громкий звук, который было слышно, — это дежурные средства ПВО уничтожили БПЛА. БПЛА самолетного типа был подавлен средствами РЭБ и под контролем средств ПВО доведен до безопасной точки для уничтожения над территорией аэродрома Юхариной балки" , - написал Развожаев.
По информации спасательной службы Севастополя, никаких повреждений объектов не зафиксировано. Никто из людей не пострадал.
Он поблагодарил севастопольцев, которые прислали в чат-бот "Оборона Севастополя" сообщения, что видят БПЛА. Контроль обстановки продолжается, заключил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил РазвожаевСевастопольВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссия
 
 
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