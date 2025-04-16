https://ria.ru/20250416/pvo-2011513053.html

Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Ивановской области

Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Ивановской области - РИА Новости, 16.04.2025

Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Ивановской области

Силы ПВО отражают атаку украинских БПЛА в Ивановской области, на месте падения обломков работают экстренные службы, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T10:08:00+03:00

2025-04-16T10:08:00+03:00

2025-04-16T10:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

ивановская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

шуя

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ВОРОНЕЖ, 16 апр - РИА Новости. Силы ПВО отражают атаку украинских БПЛА в Ивановской области, на месте падения обломков работают экстренные службы, сообщили в правительстве региона."Силами ПВО Минобороны России в Шуе отражается атака беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Ответственные службы занимаются ликвидацией последствий", — сообщается в Telegram-канале правительства Ивановской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ивановская область

шуя

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ивановская область, министерство обороны рф (минобороны рф), шуя