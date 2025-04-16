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Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Ивановской области
Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Ивановской области - РИА Новости, 16.04.2025
Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Ивановской области
Силы ПВО отражают атаку украинских БПЛА в Ивановской области, на месте падения обломков работают экстренные службы, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T10:08:00+03:00
2025-04-16T10:08:00+03:00
2025-04-16T10:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
ивановская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ВОРОНЕЖ, 16 апр - РИА Новости. Силы ПВО отражают атаку украинских БПЛА в Ивановской области, на месте падения обломков работают экстренные службы, сообщили в правительстве региона."Силами ПВО Минобороны России в Шуе отражается атака беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Ответственные службы занимаются ликвидацией последствий", — сообщается в Telegram-канале правительства Ивановской области.
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ивановская область, министерство обороны рф (минобороны рф), шуя
Специальная военная операция на Украине, Ивановская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Шуя
Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Ивановской области
Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Шуе Ивановской области