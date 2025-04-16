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Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Ивановской области - РИА Новости, 16.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:08 16.04.2025 (обновлено: 10:09 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/pvo-2011513053.html
Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Ивановской области
Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Ивановской области - РИА Новости, 16.04.2025
Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Ивановской области
Силы ПВО отражают атаку украинских БПЛА в Ивановской области, на месте падения обломков работают экстренные службы, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T10:08:00+03:00
2025-04-16T10:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
ивановская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
шуя
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ВОРОНЕЖ, 16 апр - РИА Новости. Силы ПВО отражают атаку украинских БПЛА в Ивановской области, на месте падения обломков работают экстренные службы, сообщили в правительстве региона."Силами ПВО Минобороны России в Шуе отражается атака беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Ответственные службы занимаются ликвидацией последствий", — сообщается в Telegram-канале правительства Ивановской области.
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ивановская область
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ивановская область, министерство обороны рф (минобороны рф), шуя
Специальная военная операция на Украине, Ивановская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Шуя
Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Ивановской области

Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Шуе Ивановской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс ВС РФ
Зенитный ракетный комплекс ВС РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВОРОНЕЖ, 16 апр - РИА Новости. Силы ПВО отражают атаку украинских БПЛА в Ивановской области, на месте падения обломков работают экстренные службы, сообщили в правительстве региона.
"Силами ПВО Минобороны России в Шуе отражается атака беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Ответственные службы занимаются ликвидацией последствий", — сообщается в Telegram-канале правительства Ивановской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеИвановская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Шуя
 
 
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