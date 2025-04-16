https://ria.ru/20250416/putin-2011704659.html

Семья Труфанова напрямую связана с завершением ВОВ, заявил Путин

Семья Труфанова напрямую связана с завершением ВОВ, заявил Путин - РИА Новости, 17.04.2025

Семья Труфанова напрямую связана с завершением ВОВ, заявил Путин

Семья освобожденного из плена ХАМАС в Секторе Газа россиянина Александра Труфанова имеет прямое отношение к Великой Отечественной войне и ее завершению, сообщил РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-16T23:50:00+03:00

2025-04-16T23:50:00+03:00

2025-04-17T01:21:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Семья освобожденного из плена ХАМАС в Секторе Газа россиянина Александра Труфанова имеет прямое отношение к Великой Отечественной войне и ее завершению, сообщил президент РФ Владимир Путин. Во время встречи Путина с семьей Труфанова в Кремле мать Александра Труфанова - Елена Труфанова - рассказала, что его прабабушка в годы Великой Отечественной войны была военным врачом и получила ранение во время боевых действий. Нацисты взяли ее в плен, но ей удалось сбежать, она закончила войну в партизанском отряде в Белоруссии. "То есть Саша - уже четвертое поколение нашей семьи, которое попадает в плен. Надеюсь, что на этом наша история с пленом закончится", - сказала Елена Труфанова. Путин назвал серьезной историю их семьи. "Ваша семья имеет прямое отношение к Великой Отечественной войне и ее завершению", - отметил президент.

https://ria.ru/20250216/trufanov-1999723438.html

https://ria.ru/20250408/trufanov-2010123026.html

сектор газа

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сектор газа, россия, владимир путин, хамас, в мире, общество, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль