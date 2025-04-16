https://ria.ru/20250416/putin-2011704659.html
Семья Труфанова напрямую связана с завершением ВОВ, заявил Путин
Семья Труфанова напрямую связана с завершением ВОВ, заявил Путин - РИА Новости, 17.04.2025
Семья Труфанова напрямую связана с завершением ВОВ, заявил Путин
Семья освобожденного из плена ХАМАС в Секторе Газа россиянина Александра Труфанова имеет прямое отношение к Великой Отечественной войне и ее завершению, сообщил РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-16T23:50:00+03:00
2025-04-16T23:50:00+03:00
2025-04-17T01:21:00+03:00
сектор газа
россия
владимир путин
хамас
в мире
общество
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999768718_0:30:1280:750_1920x0_80_0_0_02b77e3abb6ac3cd592bfcd0e604ee13.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Семья освобожденного из плена ХАМАС в Секторе Газа россиянина Александра Труфанова имеет прямое отношение к Великой Отечественной войне и ее завершению, сообщил президент РФ Владимир Путин. Во время встречи Путина с семьей Труфанова в Кремле мать Александра Труфанова - Елена Труфанова - рассказала, что его прабабушка в годы Великой Отечественной войны была военным врачом и получила ранение во время боевых действий. Нацисты взяли ее в плен, но ей удалось сбежать, она закончила войну в партизанском отряде в Белоруссии. "То есть Саша - уже четвертое поколение нашей семьи, которое попадает в плен. Надеюсь, что на этом наша история с пленом закончится", - сказала Елена Труфанова. Путин назвал серьезной историю их семьи. "Ваша семья имеет прямое отношение к Великой Отечественной войне и ее завершению", - отметил президент.
https://ria.ru/20250216/trufanov-1999723438.html
https://ria.ru/20250408/trufanov-2010123026.html
сектор газа
россия
палестина
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999768718_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_439b0b290b2d51c5835ba13781885058.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сектор газа, россия, владимир путин, хамас, в мире, общество, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль
Сектор Газа, Россия, Владимир Путин, ХАМАС, В мире, Общество, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Израиль
Семья Труфанова напрямую связана с завершением ВОВ, заявил Путин
Путин назвал историю семьи освобожденного из Газы Труфанового серьезной