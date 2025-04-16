Рейтинг@Mail.ru
Семья Труфанова напрямую связана с завершением ВОВ, заявил Путин - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:50 16.04.2025 (обновлено: 01:21 17.04.2025)
https://ria.ru/20250416/putin-2011704659.html
Семья Труфанова напрямую связана с завершением ВОВ, заявил Путин
Семья Труфанова напрямую связана с завершением ВОВ, заявил Путин - РИА Новости, 17.04.2025
Семья Труфанова напрямую связана с завершением ВОВ, заявил Путин
Семья освобожденного из плена ХАМАС в Секторе Газа россиянина Александра Труфанова имеет прямое отношение к Великой Отечественной войне и ее завершению, сообщил РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-16T23:50:00+03:00
2025-04-17T01:21:00+03:00
сектор газа
россия
владимир путин
хамас
в мире
общество
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999768718_0:30:1280:750_1920x0_80_0_0_02b77e3abb6ac3cd592bfcd0e604ee13.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Семья освобожденного из плена ХАМАС в Секторе Газа россиянина Александра Труфанова имеет прямое отношение к Великой Отечественной войне и ее завершению, сообщил президент РФ Владимир Путин. Во время встречи Путина с семьей Труфанова в Кремле мать Александра Труфанова - Елена Труфанова - рассказала, что его прабабушка в годы Великой Отечественной войны была военным врачом и получила ранение во время боевых действий. Нацисты взяли ее в плен, но ей удалось сбежать, она закончила войну в партизанском отряде в Белоруссии. "То есть Саша - уже четвертое поколение нашей семьи, которое попадает в плен. Надеюсь, что на этом наша история с пленом закончится", - сказала Елена Труфанова. Путин назвал серьезной историю их семьи. "Ваша семья имеет прямое отношение к Великой Отечественной войне и ее завершению", - отметил президент.
https://ria.ru/20250216/trufanov-1999723438.html
https://ria.ru/20250408/trufanov-2010123026.html
сектор газа
россия
палестина
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999768718_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_439b0b290b2d51c5835ba13781885058.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сектор газа, россия, владимир путин, хамас, в мире, общество, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль
Сектор Газа, Россия, Владимир Путин, ХАМАС, В мире, Общество, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Израиль
Семья Труфанова напрямую связана с завершением ВОВ, заявил Путин

Путин назвал историю семьи освобожденного из Газы Труфанового серьезной

© РИА Новости / Пресс-служба армии обороны Израиля | Перейти в медиабанкРоссийский заложник Александр Труфанов, освобожденный из плена, во время встречи со своими близкими в Израиле
Российский заложник Александр Труфанов, освобожденный из плена, во время встречи со своими близкими в Израиле - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба армии обороны Израиля
Перейти в медиабанк
Российский заложник Александр Труфанов, освобожденный из плена, во время встречи со своими близкими в Израиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Семья освобожденного из плена ХАМАС в Секторе Газа россиянина Александра Труфанова имеет прямое отношение к Великой Отечественной войне и ее завершению, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Во время встречи Путина с семьей Труфанова в Кремле мать Александра Труфанова - Елена Труфанова - рассказала, что его прабабушка в годы Великой Отечественной войны была военным врачом и получила ранение во время боевых действий. Нацисты взяли ее в плен, но ей удалось сбежать, она закончила войну в партизанском отряде в Белоруссии.
Российский заложник Александр Труфанов, освобожденный из плена, на территории Израиля - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Россиянину Труфанову во время похищения ХАМАС прострелили обе ноги
16 февраля, 22:17
"То есть Саша - уже четвертое поколение нашей семьи, которое попадает в плен. Надеюсь, что на этом наша история с пленом закончится", - сказала Елена Труфанова.
Путин назвал серьезной историю их семьи.
"Ваша семья имеет прямое отношение к Великой Отечественной войне и ее завершению", - отметил президент.
Гражданин России и Израиля Александр Труфанов, 15 февраля 2025 года освобожденный из плена ХАМАС, на приеме Федерации еврейских общин России. 8 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Освобожденный из сектора Газа россиянин заявил, что поверил в Бога
8 апреля, 22:33
 
Сектор ГазаРоссияВладимир ПутинХАМАСВ миреОбществоПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала