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Путин утвердил состав комитета по проведению десятилетия науки и технологий - РИА Новости, 16.04.2025
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Наука
 
23:31 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/putin-2011702553.html
Путин утвердил состав комитета по проведению десятилетия науки и технологий
Путин утвердил состав комитета по проведению десятилетия науки и технологий - РИА Новости, 16.04.2025
Путин утвердил состав комитета по проведению десятилетия науки и технологий
Президент России Владимир Путин внес изменения в состав координационного комитета по проведению десятилетия науки и технологий, соответствующий указ размещен на РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T23:31:00+03:00
2025-04-16T23:31:00+03:00
наука
россия
владимир путин
институт развития интернета
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес изменения в состав координационного комитета по проведению десятилетия науки и технологий, соответствующий указ размещен на сайте официального публикования правовых актов. "Внести в состав Координационного комитета по проведению в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий... следующие изменения: включить в состав Координационного комитета следующих лиц: Виртуозова Н.С. - генеральный директор автономной некоммерческой организации "Дирекция выставки достижений "Россия" (по согласованию), Гореславский А.С. - генеральный директор автономной некоммерческой организации "Институт развития интернета" (по согласованию), Гуров Г.А. - руководитель Росмолодежи, Орлов А.В. - председатель Правления общероссийского общественно-государственного детей и молодежи "Движение первых" движения, Скворцова В.И. - руководитель ФМБА России", - говорится в документе. Кроме того, Путин поручил изменить текущую должность генерального директора автономной некоммерческой организации "Россия страна возможностей" Комиссарова А.Г. на должность ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "РАНХиГС при президенте РФ". Также должность заместителя руководителя Комплекса по общим и научным вопросам федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Марченкова Н.В. на должность заместителя директора по проектам мегасайенс федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский". Президент также исключил из состава Координационного комитета Разуваеву К. Д. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания
https://ria.ru/20250206/putin-1997794602.html
https://ria.ru/20250206/nauka-1997764455.html
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россия, владимир путин, институт развития интернета, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Наука, Россия, Владимир Путин, Институт развития интернета, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Путин утвердил состав комитета по проведению десятилетия науки и технологий

Путин внес изменения в комитет по проведению десятилетия науки и технологий

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес изменения в состав координационного комитета по проведению десятилетия науки и технологий, соответствующий указ размещен на сайте официального публикования правовых актов.
"Внести в состав Координационного комитета по проведению в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий... следующие изменения: включить в состав Координационного комитета следующих лиц: Виртуозова Н.С. - генеральный директор автономной некоммерческой организации "Дирекция выставки достижений "Россия" (по согласованию), Гореславский А.С. - генеральный директор автономной некоммерческой организации "Институт развития интернета" (по согласованию), Гуров Г.А. - руководитель Росмолодежи, Орлов А.В. - председатель Правления общероссийского общественно-государственного детей и молодежи "Движение первых" движения, Скворцова В.И. - руководитель ФМБА России", - говорится в документе.
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Кроме того, Путин поручил изменить текущую должность генерального директора автономной некоммерческой организации "Россия страна возможностей" Комиссарова А.Г. на должность ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "РАНХиГС при президенте РФ".
Также должность заместителя руководителя Комплекса по общим и научным вопросам федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Марченкова Н.В. на должность заместителя директора по проектам мегасайенс федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский".
Президент также исключил из состава Координационного комитета Разуваеву К. Д.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания
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НаукаРоссияВладимир ПутинИнститут развития интернетаФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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