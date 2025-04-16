https://ria.ru/20250416/putin-2011701414.html

Путин пожелал семье Труфановых счастья и благополучия

Путин пожелал семье Труфановых счастья и благополучия - РИА Новости, 16.04.2025

Путин пожелал семье Труфановых счастья и благополучия

Президент России Владимир Путин пожелал семье Труфановых, которые находились в плену ХАМАС и были освобождены, счастья и благополучия. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T23:17:00+03:00

2025-04-16T23:17:00+03:00

2025-04-16T23:17:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал семье Труфановых, которые находились в плену ХАМАС и были освобождены, счастья и благополучия. Путин в среду встретился в Кремле с освобожденными из плена в Газе гражданином Израиля и России Александром Труфановым, его матерью и невестой. "Рад вас очень видеть и хочу пожелать вам всего самого доброго, семейного счастья и благополучия", - сказал Путин. Кроме того, глава государства в начале встречи подарил матери Александра Елене Труфановой и его невесте Сапир Коэн букеты цветов. Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сапир Коэн были похищены палестинскими радикалами утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Оз на юге Израиля. Во время атаки ХАМАС глава семьи Труфановых, отец Александра, был убит. Всего в тот день с юга Израиля в Газу были угнаны более 250 заложников. Елена, Ирина и Сапир были освобождены во время первого перемирия в секторе Газа в конце ноября-декабре 2023 года. Труфанов был освобожден из плена в секторе Газа 15 февраля в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа. В плену он провел почти 500 дней. Освобождение россиянина Труфанова стало возможным благодаря политике России на Ближнем Востоке и доброй воле руководства ХАМАС, заявил ранее Путин.

https://ria.ru/20250215/trufanov-1999608743.html

https://ria.ru/20250416/rossiya-2011700329.html

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в мире, россия, израиль, ближний восток, владимир путин, хамас