https://ria.ru/20250416/putin-2011700804.html

Путин лично поздравил семью россиянина с освобождением из плена в Газе

Путин лично поздравил семью россиянина с освобождением из плена в Газе - РИА Новости, 16.04.2025

Путин лично поздравил семью россиянина с освобождением из плена в Газе

Президент России Владимир Путин лично поздравил Александра Труфанова с освобождением из плена в Газе. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T23:11:00+03:00

2025-04-16T23:11:00+03:00

2025-04-16T23:37:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин лично поздравил Александра Труфанова с освобождением из плена в Газе. Путин в среду вечером встретился в Кремле с освобожденными из плена в Газе гражданином Израиля и России Александром Труфановым, его матерью и невестой. "Хочу поздравить вас с тем, что мы имеем возможность, вы имеете возможность общаться между собой, вы дома", - сказал Путин на встрече. Президент с сожалением отметил, что рядом нет отца семейства. "Слава богу, что вы живы, здоровы, здесь вместе", - сказал Путин. Глава государства также уточнил, как долго Труфанов находился в плену. Тот ответил, что 498 дней."Четыреста девяносто восемь дней… Да", - покачал головой Путин.Во встрече также принимает участие руководство Федерации еврейских общин России (ФЕОР) - главный раввин России Берл Лазар и президент ФЕОР Александр Борода. Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сапир Коэн были похищены палестинскими радикалами утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Оз на юге Израиля. Во время атаки ХАМАС глава семьи Труфановых, отец Александра, был убит. Всего в тот день с юга Израиля в Газу были угнаны более 250 заложников. Елена, Ирина и Сапир были освобождены во время первого перемирия в секторе Газа в конце ноября-декабре 2023 года. Труфанов был освобожден из плена в секторе Газа 15 февраля в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа. В плену он провел почти 500 дней. Освобождение россиянина Труфанова стало возможным благодаря политике России на Ближнем Востоке и доброй воле руководства ХАМАС, заявил ранее Путин.

https://ria.ru/20250416/putin-2011700215.html

https://ria.ru/20250216/trufanov-1999723438.html

https://ria.ru/20250408/trufanov-2010123026.html

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в мире, россия, израиль, владимир путин, хамас, палестина, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году