Путин лично поздравил семью россиянина с освобождением из плена в Газе
Путин лично поздравил семью россиянина Труфанова с освобождением из плена в Газе
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГражданин России и Израиля Александр Труфанов с мамой Еленой и невестой Сапир
Гражданин России и Израиля Александр Труфанов с мамой Еленой и невестой Сапир. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин лично поздравил Александра Труфанова с освобождением из плена в Газе.
"Хочу поздравить вас с тем, что мы имеем возможность, вы имеете возможность общаться между собой, вы дома", - сказал Путин на встрече.
Президент с сожалением отметил, что рядом нет отца семейства. "Слава богу, что вы живы, здоровы, здесь вместе", - сказал Путин.
Глава государства также уточнил, как долго Труфанов находился в плену. Тот ответил, что 498 дней.
"Четыреста девяносто восемь дней… Да", - покачал головой Путин.
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Во встрече также принимает участие руководство Федерации еврейских общин России (ФЕОР) - главный раввин России Берл Лазар и президент ФЕОР Александр Борода.
Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сапир Коэн были похищены палестинскими радикалами утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Оз на юге Израиля. Во время атаки ХАМАС глава семьи Труфановых, отец Александра, был убит. Всего в тот день с юга Израиля в Газу были угнаны более 250 заложников. Елена, Ирина и Сапир были освобождены во время первого перемирия в секторе Газа в конце ноября-декабре 2023 года.
Труфанов был освобожден из плена в секторе Газа 15 февраля в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа. В плену он провел почти 500 дней. Освобождение россиянина Труфанова стало возможным благодаря политике России на Ближнем Востоке и доброй воле руководства ХАМАС, заявил ранее Путин.