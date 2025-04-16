https://ria.ru/20250416/putin-2011700423.html

Путин выразил надежду на освобождение всех заложников из плена в Газе

Путин выразил надежду на освобождение всех заложников из плена в Газе - РИА Новости, 16.04.2025

Путин выразил надежду на освобождение всех заложников из плена в Газе

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что все находящиеся в плену в секторе Газа окажутся на свободе. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T23:07:00+03:00

2025-04-16T23:07:00+03:00

2025-04-16T23:08:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что все находящиеся в плену в секторе Газа окажутся на свободе.Путин в среду встретился в Кремле с освобожденными из плена в Газе гражданином Израиля и России Александром Труфановым, его матерью и невестой."Хочу выразить надежду на то, что все люди, которые находятся в том положении, в котором были вы, будут на свободе", - сказал Путин на встрече с семьей Труфановых.Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сапир Коэн были похищены палестинскими радикалами утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Оз на юге Израиля. Во время атаки ХАМАС глава семьи Труфановых, отец Александра, был убит. Всего в тот день с юга Израиля в Газу были угнаны более 250 заложников. Елена, Ирина и Сапир были освобождены во время первого перемирия в секторе Газа в конце ноября-декабре 2023 года.Труфанов был освобожден из плена в секторе Газа 15 февраля в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа. В плену он провел почти 500 дней. Освобождение россиянина Труфанова стало возможным благодаря политике России на Ближнем Востоке и доброй воле руководства ХАМАС, заявил ранее Путин.

https://ria.ru/20250416/putin-2011700215.html

https://ria.ru/20250408/trufanov-2010123026.html

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владимир путин, в мире, россия, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сектор газа, палестина