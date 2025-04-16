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Путин рассказал, как стало возможным освобождение россиянина из плена ХАМАС - РИА Новости, 16.04.2025
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23:04 16.04.2025 (обновлено: 23:26 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/putin-2011700215.html
Путин рассказал, как стало возможным освобождение россиянина из плена ХАМАС
Путин рассказал, как стало возможным освобождение россиянина из плена ХАМАС - РИА Новости, 16.04.2025
Путин рассказал, как стало возможным освобождение россиянина из плена ХАМАС
Освобождение россиянина Александра Труфанова и его семьи из плена в секторе Газа стало возможным благодаря стабильным многолетним отношениям России с... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T23:04:00+03:00
2025-04-16T23:26:00+03:00
россия
хамас
в мире
израиль
владимир путин
палестина
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Освобождение россиянина Александра Труфанова и его семьи из плена в секторе Газа стало возможным благодаря стабильным многолетним отношениям России с палестинским народом, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в среду встретился в Кремле с освобожденными из плена в Газе гражданином Израиля и России Александром Труфановым, его матерью и невестой."То, что удалось вам оказаться на свободе, это результат того, что у России стабильные многолетние отношения с палестинским народом, с его представителями, самыми разными организациями", - сказал Путин в ходе встречи.Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сапир Коэн были похищены палестинскими радикалами утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Оз на юге Израиля. Во время атаки ХАМАС глава семьи Труфановых, отец Александра, был убит. Всего в тот день с юга Израиля в Газу были угнаны более 250 заложников. Елена, Ирина и Сапир были освобождены во время первого перемирия в секторе Газа в конце ноября-декабре 2023 года.Труфанов был освобожден из плена в секторе Газа 15 февраля в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа. В плену он провел почти 500 дней. Освобождение россиянина Труфанова стало возможным благодаря политике России на Ближнем Востоке и доброй воле руководства ХАМАС, заявил ранее Путин.
https://ria.ru/20250408/trufanov-2010123026.html
https://ria.ru/20250416/konflikt-1915630213.html
россия
израиль
палестина
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россия, хамас, в мире, израиль, владимир путин, палестина, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Россия, ХАМАС, В мире, Израиль, Владимир Путин, Палестина, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Путин рассказал, как стало возможным освобождение россиянина из плена ХАМАС

Путин: освобождение Труфанова состоялось благодаря отношениям с Палестиной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Освобождение россиянина Александра Труфанова и его семьи из плена в секторе Газа стало возможным благодаря стабильным многолетним отношениям России с палестинским народом, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду встретился в Кремле с освобожденными из плена в Газе гражданином Израиля и России Александром Труфановым, его матерью и невестой.
Гражданин России и Израиля Александр Труфанов, 15 февраля 2025 года освобожденный из плена ХАМАС, на приеме Федерации еврейских общин России. 8 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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"То, что удалось вам оказаться на свободе, это результат того, что у России стабильные многолетние отношения с палестинским народом, с его представителями, самыми разными организациями", - сказал Путин в ходе встречи.
Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сапир Коэн были похищены палестинскими радикалами утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Оз на юге Израиля. Во время атаки ХАМАС глава семьи Труфановых, отец Александра, был убит. Всего в тот день с юга Израиля в Газу были угнаны более 250 заложников. Елена, Ирина и Сапир были освобождены во время первого перемирия в секторе Газа в конце ноября-декабре 2023 года.
Труфанов был освобожден из плена в секторе Газа 15 февраля в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа. В плену он провел почти 500 дней. Освобождение россиянина Труфанова стало возможным благодаря политике России на Ближнем Востоке и доброй воле руководства ХАМАС, заявил ранее Путин.
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