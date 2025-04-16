https://ria.ru/20250416/putin-2011700215.html

Путин рассказал, как стало возможным освобождение россиянина из плена ХАМАС

Путин рассказал, как стало возможным освобождение россиянина из плена ХАМАС - РИА Новости, 16.04.2025

Путин рассказал, как стало возможным освобождение россиянина из плена ХАМАС

Освобождение россиянина Александра Труфанова и его семьи из плена в секторе Газа стало возможным благодаря стабильным многолетним отношениям России с... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T23:04:00+03:00

2025-04-16T23:04:00+03:00

2025-04-16T23:26:00+03:00

россия

хамас

в мире

израиль

владимир путин

палестина

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944805611_0:79:3241:1902_1920x0_80_0_0_2843b5c157966361029727974dba1bd6.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Освобождение россиянина Александра Труфанова и его семьи из плена в секторе Газа стало возможным благодаря стабильным многолетним отношениям России с палестинским народом, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в среду встретился в Кремле с освобожденными из плена в Газе гражданином Израиля и России Александром Труфановым, его матерью и невестой."То, что удалось вам оказаться на свободе, это результат того, что у России стабильные многолетние отношения с палестинским народом, с его представителями, самыми разными организациями", - сказал Путин в ходе встречи.Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сапир Коэн были похищены палестинскими радикалами утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Оз на юге Израиля. Во время атаки ХАМАС глава семьи Труфановых, отец Александра, был убит. Всего в тот день с юга Израиля в Газу были угнаны более 250 заложников. Елена, Ирина и Сапир были освобождены во время первого перемирия в секторе Газа в конце ноября-декабре 2023 года.Труфанов был освобожден из плена в секторе Газа 15 февраля в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа. В плену он провел почти 500 дней. Освобождение россиянина Труфанова стало возможным благодаря политике России на Ближнем Востоке и доброй воле руководства ХАМАС, заявил ранее Путин.

https://ria.ru/20250408/trufanov-2010123026.html

https://ria.ru/20250416/konflikt-1915630213.html

россия

израиль

палестина

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, хамас, в мире, израиль, владимир путин, палестина, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году