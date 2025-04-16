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Путин поблагодарил руководство ХАМАС за освобождение семьи Труфанова
Путин поблагодарил руководство ХАМАС за освобождение семьи Труфанова - РИА Новости, 16.04.2025
Путин поблагодарил руководство ХАМАС за освобождение семьи Труфанова
Президент России Владимир Путин выразил слова благодарности политическому руководству движения ХАМАС за освобождение из плена гражданина Израиля и РФ Александра РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T23:02:00+03:00
2025-04-16T23:02:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил слова благодарности политическому руководству движения ХАМАС за освобождение из плена гражданина Израиля и РФ Александра Труфанова и его семьи.Путин в среду встретился в Кремле с освобожденными из плена в Газе гражданином Израиля и России Александром Труфановым, его матерью и невестой."Нужно выразить слова благодарности политическому руководству ХАМАС за то, что они пошли нам навстречу и совершили этот гуманитарный акт, вас освободили", - сказал Путин на встрече с семьей Труфановых.Президент добавил, что власти РФ будут делать все, чтобы пленники в Газе были освобождены.
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владимир путин, в мире, россия, израиль, хамас
Владимир Путин, В мире, Россия, Израиль, ХАМАС
Путин поблагодарил руководство ХАМАС за освобождение семьи Труфанова
Путин выразил благодарность руководству ХАМАС за освобождение семьи Труфанова