https://ria.ru/20250416/putin-2011700098.html

Путин поблагодарил руководство ХАМАС за освобождение семьи Труфанова

Путин поблагодарил руководство ХАМАС за освобождение семьи Труфанова - РИА Новости, 16.04.2025

Путин поблагодарил руководство ХАМАС за освобождение семьи Труфанова

Президент России Владимир Путин выразил слова благодарности политическому руководству движения ХАМАС за освобождение из плена гражданина Израиля и РФ Александра РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T23:02:00+03:00

2025-04-16T23:02:00+03:00

2025-04-16T23:09:00+03:00

владимир путин

в мире

россия

израиль

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил слова благодарности политическому руководству движения ХАМАС за освобождение из плена гражданина Израиля и РФ Александра Труфанова и его семьи.Путин в среду встретился в Кремле с освобожденными из плена в Газе гражданином Израиля и России Александром Труфановым, его матерью и невестой."Нужно выразить слова благодарности политическому руководству ХАМАС за то, что они пошли нам навстречу и совершили этот гуманитарный акт, вас освободили", - сказал Путин на встрече с семьей Труфановых.Президент добавил, что власти РФ будут делать все, чтобы пленники в Газе были освобождены.

https://ria.ru/20250416/putin-2011700423.html

россия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, в мире, россия, израиль, хамас