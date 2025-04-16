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Путин встретился с россиянином, освобожденным из плена ХАМАС - РИА Новости, 16.04.2025
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23:00 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/putin-2011699921.html
Путин встретился с россиянином, освобожденным из плена ХАМАС
Путин встретился с россиянином, освобожденным из плена ХАМАС - РИА Новости, 16.04.2025
Путин встретился с россиянином, освобожденным из плена ХАМАС
Президент РФ Владимир Путин в среду вечером встретился в Кремле с освобожденными из плена в Газе гражданином Израиля и России Александром Труфановым, его... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T23:00:00+03:00
2025-04-16T23:00:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду вечером встретился в Кремле с освобожденными из плена в Газе гражданином Израиля и России Александром Труфановым, его матерью и невестой. Во встрече также принимает участие руководство Федерации еврейских общин России (ФЕОР) - главный раввин России Берл Лазар и президент ФЕОР Александр Борода. Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сапир Коэн были похищены палестинскими радикалами утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Оз на юге Израиля. Во время атаки ХАМАС глава семьи Труфановых, отец Александра, был убит. Всего в тот день с юга Израиля в Газу были угнаны более 250 заложников. Елена, Ирина и Сапир были освобождены во время первого перемирия в секторе Газа в конце ноября-декабре 2023 года. Труфанов был освобожден из плена в секторе Газа 15 февраля в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа. В плену он провел почти 500 дней. Освобождение россиянина Труфанова стало возможным благодаря политике России на Ближнем Востоке и доброй воле руководства ХАМАС, заявил ранее Путин.
https://ria.ru/20250408/trufanov-2010123026.html
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в мире, россия, израиль, владимир путин, берл лазар, александр бородай, федерация еврейских общин россии, хамас
В мире, Россия, Израиль, Владимир Путин, Берл Лазар, Александр Бородай, Федерация еврейских общин России, ХАМАС
Путин встретился с россиянином, освобожденным из плена ХАМАС

Путин встретился с освобожденными из плена в Газе Труфановым и его семьей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГражданин России и Израиля Александр Труфанов с мамой Еленой и невестой Сапир
Гражданин России и Израиля Александр Труфанов с мамой Еленой и невестой Сапир - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Гражданин России и Израиля Александр Труфанов с мамой Еленой и невестой Сапир. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду вечером встретился в Кремле с освобожденными из плена в Газе гражданином Израиля и России Александром Труфановым, его матерью и невестой.
Во встрече также принимает участие руководство Федерации еврейских общин России (ФЕОР) - главный раввин России Берл Лазар и президент ФЕОР Александр Борода.
Гражданин России и Израиля Александр Труфанов, 15 февраля 2025 года освобожденный из плена ХАМАС, на приеме Федерации еврейских общин России. 8 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Освобожденный из сектора Газа россиянин заявил, что поверил в Бога
8 апреля, 22:33
Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сапир Коэн были похищены палестинскими радикалами утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Оз на юге Израиля. Во время атаки ХАМАС глава семьи Труфановых, отец Александра, был убит. Всего в тот день с юга Израиля в Газу были угнаны более 250 заложников. Елена, Ирина и Сапир были освобождены во время первого перемирия в секторе Газа в конце ноября-декабре 2023 года.
Труфанов был освобожден из плена в секторе Газа 15 февраля в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа. В плену он провел почти 500 дней. Освобождение россиянина Труфанова стало возможным благодаря политике России на Ближнем Востоке и доброй воле руководства ХАМАС, заявил ранее Путин.
Россиянин Александр Труфанов во время свобождение израильских заложников из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
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В миреРоссияИзраильВладимир ПутинБерл ЛазарАлександр БородайФедерация еврейских общин РоссииХАМАС
 
 
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