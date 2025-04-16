https://ria.ru/20250416/putin-2011698351.html
Путин одобрил подписание договора с Лаосом о правовой помощи
Путин одобрил подписание договора с Лаосом о правовой помощи - РИА Новости, 16.04.2025
Путин одобрил подписание договора с Лаосом о правовой помощи
Президент России Владимир Путин одобрил подписание договора с Лаосской Народной-Демократической Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам,... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T22:46:00+03:00
2025-04-16T22:46:00+03:00
2025-04-16T22:46:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил подписание договора с Лаосской Народной-Демократической Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального публикования правовых актов. "Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании договора между Российской Федерацией и Лаосской Народно-Демократической Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам", - говорится в документе. Кроме того, Путин поручил Минюсту России по достижении договоренности с Лаосской стороной подписать от имени Российской Федерации указанный договор, разрешив вносить в его проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера.
https://ria.ru/20250320/putin-2006201046.html
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россия, владимир путин, лаос
Россия, Владимир Путин, Лаос
Путин одобрил подписание договора с Лаосом о правовой помощи
Путин одобрил договор с Лаосом о взаимной правовой помощи по уголовным делам