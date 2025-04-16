https://ria.ru/20250416/putin-2011696662.html

Путин присвоил наименование гвардейских шести формированиям ВС России

Путин присвоил наименование гвардейских шести формированиям ВС России - РИА Новости, 16.04.2025

Путин присвоил наименование гвардейских шести формированиям ВС России

Президент России Владимир Путин присвоил почётное наименование "гвардейский" шести формированиям российских войск, в том числе 368-му штурмовому полку и 102-му... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T22:29:00+03:00

2025-04-16T22:29:00+03:00

2025-04-16T22:29:00+03:00

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почётное наименование "гвардейский" шести формированиям российских войск, в том числе 368-му штурмовому полку и 102-му мотострелковому Слонимско-Померанскому Краснознамённому, орденов Суворова и Кутузова полку, соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, постановляю: присвоить 368 штурмовому полку почётное наименование "гвардейский", - говорится в тексте указа. Также почётное наименование "гвардейский" президент присвоил 102 мотострелковому Слонимско-Померанскому Краснознамённому, орденов Суворова и Кутузова полку, 33 десантно-штурмовому полку, 1442 мотострелковому полку, 328 десантно-штурмовому полку и 68 армейскому корпусу.

https://ria.ru/20250413/zvanie-2011004869.html

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россия, владимир путин, вооруженные силы рф