https://ria.ru/20250416/putin-2011696662.html
Путин присвоил наименование гвардейских шести формированиям ВС России
Путин присвоил наименование гвардейских шести формированиям ВС России - РИА Новости, 16.04.2025
Путин присвоил наименование гвардейских шести формированиям ВС России
Президент России Владимир Путин присвоил почётное наименование "гвардейский" шести формированиям российских войск, в том числе 368-му штурмовому полку и 102-му... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T22:29:00+03:00
2025-04-16T22:29:00+03:00
2025-04-16T22:29:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почётное наименование "гвардейский" шести формированиям российских войск, в том числе 368-му штурмовому полку и 102-му мотострелковому Слонимско-Померанскому Краснознамённому, орденов Суворова и Кутузова полку, соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, постановляю: присвоить 368 штурмовому полку почётное наименование "гвардейский", - говорится в тексте указа. Также почётное наименование "гвардейский" президент присвоил 102 мотострелковому Слонимско-Померанскому Краснознамённому, орденов Суворова и Кутузова полку, 33 десантно-штурмовому полку, 1442 мотострелковому полку, 328 десантно-штурмовому полку и 68 армейскому корпусу.
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россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин присвоил наименование гвардейских шести формированиям ВС России
Путин указами присвоил наименование гвардейских шести формированиям ВС России