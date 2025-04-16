https://ria.ru/20250416/putin-2011687588.html

Путин отметил вклад молодежи в реализацию космической программы

Путин отметил вклад молодежи в реализацию космической программы - РИА Новости, 16.04.2025

Путин отметил вклад молодежи в реализацию космической программы

Президент РФ Владимир Путин отметил вклад молодежи в реализацию космической программы. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T21:00:00+03:00

2025-04-16T21:00:00+03:00

2025-04-16T21:00:00+03:00

космос - риа наука

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил вклад молодежи в реализацию космической программы. "Состоялся такой короткий разговор сейчас в ходе знакомства с "Бауманкой" и со студентами, аспирантами вуза… У ребят много хороших идей, они понимают задачи, перед которыми отрасль стоит, считают, что вклад молодёжи в реализацию космической программы должен возрасти. С этим трудно не согласиться", - сказал глава государства на совещании по развитию космической деятельности. Ранее Путин встретился со студентами МГТУ имени Н. Э. Баумана, с которыми обсудил вопросы развития космоса.

https://ria.ru/20250416/putin-2011652549.html

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2025

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космос - риа наука, россия, владимир путин