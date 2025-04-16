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Путин поручил обеспечить поддержку вузов для развития космической отрасли - РИА Новости, 16.04.2025
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20:57 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/putin-2011687104.html
Путин поручил обеспечить поддержку вузов для развития космической отрасли
Путин поручил обеспечить поддержку вузов для развития космической отрасли - РИА Новости, 16.04.2025
Путин поручил обеспечить поддержку вузов для развития космической отрасли
Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить поддержку вузов, конструкторских бюро и других организаций для развития космической отрасли в России. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T20:57:00+03:00
2025-04-16T20:57:00+03:00
космос - риа наука
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить поддержку вузов, конструкторских бюро и других организаций для развития космической отрасли в России. "В этой связи считаю, безусловно, необходимо в рамках профильного нацпроекта обеспечить поддержку отечественных вузов, научных организаций, конструкторских бюро, частных компаний, о которых я уже упоминал, и которые работают над платформенными решениями для многоспутниковых группировок. Речь идет в том числе о создании методов математического моделирования и обработки данных, приборной и компонентной базы, оптического оборудования, а также технологий, нацеленных на существенное снижение стоимости космических запусков", - сказал Путин в ходе совещания по развитию космической деятельности.
https://ria.ru/20250416/putin-2011679831.html
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космос - риа наука, россия, владимир путин
Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин
Путин поручил обеспечить поддержку вузов для развития космической отрасли

Путин поручил поддержать вузы и предприятия для развития космической отрасли

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить поддержку вузов, конструкторских бюро и других организаций для развития космической отрасли в России.
"В этой связи считаю, безусловно, необходимо в рамках профильного нацпроекта обеспечить поддержку отечественных вузов, научных организаций, конструкторских бюро, частных компаний, о которых я уже упоминал, и которые работают над платформенными решениями для многоспутниковых группировок. Речь идет в том числе о создании методов математического моделирования и обработки данных, приборной и компонентной базы, оптического оборудования, а также технологий, нацеленных на существенное снижение стоимости космических запусков", - сказал Путин в ходе совещания по развитию космической деятельности.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Путин призвал обеспечить источники финансирования космической отрасли
Вчера, 20:33
 
Космос - РИА НаукаРоссияВладимир Путин
 
 
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