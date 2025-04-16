https://ria.ru/20250416/putin-2011687104.html
Путин поручил обеспечить поддержку вузов для развития космической отрасли
Путин поручил обеспечить поддержку вузов для развития космической отрасли - РИА Новости, 16.04.2025
Путин поручил обеспечить поддержку вузов для развития космической отрасли
Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить поддержку вузов, конструкторских бюро и других организаций для развития космической отрасли в России. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T20:57:00+03:00
2025-04-16T20:57:00+03:00
2025-04-16T20:57:00+03:00
космос - риа наука
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_36:0:3090:1718_1920x0_80_0_0_07e71f0df39a4f5fdd4fe4463bdbfd49.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить поддержку вузов, конструкторских бюро и других организаций для развития космической отрасли в России. "В этой связи считаю, безусловно, необходимо в рамках профильного нацпроекта обеспечить поддержку отечественных вузов, научных организаций, конструкторских бюро, частных компаний, о которых я уже упоминал, и которые работают над платформенными решениями для многоспутниковых группировок. Речь идет в том числе о создании методов математического моделирования и обработки данных, приборной и компонентной базы, оптического оборудования, а также технологий, нацеленных на существенное снижение стоимости космических запусков", - сказал Путин в ходе совещания по развитию космической деятельности.
https://ria.ru/20250416/putin-2011679831.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_619f4f52c7d8ff732effa3fecb9495dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, владимир путин
Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин
Путин поручил обеспечить поддержку вузов для развития космической отрасли
Путин поручил поддержать вузы и предприятия для развития космической отрасли