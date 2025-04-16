https://ria.ru/20250416/putin-2011685260.html

Путин рассказал об уникальных научных школах России

Путин рассказал об уникальных научных школах России - РИА Новости, 16.04.2025

Путин рассказал об уникальных научных школах России

Россия обладает уникальными научными школами в области изучения Луны, Марса и других планет, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T20:54:00+03:00

2025-04-16T20:54:00+03:00

2025-04-16T20:54:00+03:00

космос - риа наука

россия

луна

марс

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011665831_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_d169410e3602a4a492aa0faac53dbbdb.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия обладает уникальными научными школами в области изучения Луны, Марса и других планет, сообщил президент России Владимир Путин. "Россия обладает уникальными научными школами в области изучения Луны, Марса и других планет", - сказал Путин на совещании по развитию космической деятельности, которое проходит в МГТУ им. Н. Э. Баумана. В качестве примера он рассказал, что отечественную технологию посадки автономных космических аппаратов на поверхность Венеры до сих пор не смогли нигде в мире воссоздать или скопировать.

https://ria.ru/20250416/putin-2011652549.html

россия

луна

марс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, россия, луна, марс, владимир путин