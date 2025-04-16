https://ria.ru/20250416/putin-2011685260.html
Путин рассказал об уникальных научных школах России
Путин рассказал об уникальных научных школах России - РИА Новости, 16.04.2025
Путин рассказал об уникальных научных школах России
Россия обладает уникальными научными школами в области изучения Луны, Марса и других планет, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T20:54:00+03:00
2025-04-16T20:54:00+03:00
2025-04-16T20:54:00+03:00
космос - риа наука
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия обладает уникальными научными школами в области изучения Луны, Марса и других планет, сообщил президент России Владимир Путин. "Россия обладает уникальными научными школами в области изучения Луны, Марса и других планет", - сказал Путин на совещании по развитию космической деятельности, которое проходит в МГТУ им. Н. Э. Баумана. В качестве примера он рассказал, что отечественную технологию посадки автономных космических аппаратов на поверхность Венеры до сих пор не смогли нигде в мире воссоздать или скопировать.
https://ria.ru/20250416/putin-2011652549.html
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космос - риа наука, россия, луна, марс, владимир путин
Космос - РИА Наука, Россия, Луна, Марс, Владимир Путин
Путин рассказал об уникальных научных школах России
Путин: РФ обладает уникальными научными школами по изучению Луны и Марса