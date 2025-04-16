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Путин оценил планы России по освоению космоса - РИА Новости, 16.04.2025
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20:36 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/putin-2011680439.html
Путин оценил планы России по освоению космоса
Путин оценил планы России по освоению космоса - РИА Новости, 16.04.2025
Путин оценил планы России по освоению космоса
Планы России по освоению космоса должны соответствовать ее статусу передовой космической державы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T20:36:00+03:00
2025-04-16T20:36:00+03:00
космос - риа наука
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Планы России по освоению космоса должны соответствовать ее статусу передовой космической державы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сегодня наши планы в этой важнейшей сфере должны соответствовать историческому статусу нашей страны как передовой космической державы", - сказал Путин на совещание по развитию космической деятельности.
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космос - риа наука, россия, владимир путин
Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин
Путин оценил планы России по освоению космоса

Путин: планы России по освоению космоса должны соответствовать ее статусу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Планы России по освоению космоса должны соответствовать ее статусу передовой космической державы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня наши планы в этой важнейшей сфере должны соответствовать историческому статусу нашей страны как передовой космической державы", - сказал Путин на совещание по развитию космической деятельности.
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