https://ria.ru/20250416/putin-2011680439.html
Путин оценил планы России по освоению космоса
Путин оценил планы России по освоению космоса - РИА Новости, 16.04.2025
Путин оценил планы России по освоению космоса
Планы России по освоению космоса должны соответствовать ее статусу передовой космической державы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T20:36:00+03:00
2025-04-16T20:36:00+03:00
2025-04-16T20:36:00+03:00
космос - риа наука
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194961_0:18:3151:1790_1920x0_80_0_0_5c7be0b90bcfbda6b47eec27c1bef6ee.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Планы России по освоению космоса должны соответствовать ее статусу передовой космической державы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сегодня наши планы в этой важнейшей сфере должны соответствовать историческому статусу нашей страны как передовой космической державы", - сказал Путин на совещание по развитию космической деятельности.
https://ria.ru/20250412/gagarin-2010855496.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194961_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_636db1bcf70050a7256c4cea9d5fc06e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, владимир путин
Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин
Путин оценил планы России по освоению космоса
Путин: планы России по освоению космоса должны соответствовать ее статусу