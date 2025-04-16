https://ria.ru/20250416/putin-2011680439.html

Путин оценил планы России по освоению космоса

Путин оценил планы России по освоению космоса - РИА Новости, 16.04.2025

Путин оценил планы России по освоению космоса

Планы России по освоению космоса должны соответствовать ее статусу передовой космической державы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T20:36:00+03:00

2025-04-16T20:36:00+03:00

2025-04-16T20:36:00+03:00

космос - риа наука

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Планы России по освоению космоса должны соответствовать ее статусу передовой космической державы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сегодня наши планы в этой важнейшей сфере должны соответствовать историческому статусу нашей страны как передовой космической державы", - сказал Путин на совещание по развитию космической деятельности.

https://ria.ru/20250412/gagarin-2010855496.html

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2025

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космос - риа наука, россия, владимир путин