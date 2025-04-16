https://ria.ru/20250416/putin-2011679521.html
Россия открыта к международному сотрудничеству в космонавтике, заявил Путин
Россия открыта к международному сотрудничеству в космонавтике, заявил Путин - РИА Новости, 16.04.2025
Россия открыта к международному сотрудничеству в космонавтике, заявил Путин
Россия открыта к международному сотрудничеству в сфере освоения космоса и готова реализовывать совместные проекты, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T20:31:00+03:00
2025-04-16T20:31:00+03:00
2025-04-16T20:46:00+03:00
россия
космос - риа наука
владимир путин
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия открыта к международному сотрудничеству в сфере освоения космоса и готова реализовывать совместные проекты, заявил президент РФ Владимир Путин."Технологические достижения России, прежде всего в области изучения дальнего космоса, могут стать нашим весьма значимым вкладом в международные программы, и мы открыты к такому сотрудничеству, готовы реализовывать совместные проекты. Обязательно будем обсуждать форматы взаимодействия с нашими партнёрами из других космических держав", - сказал глава государства на совещании по развитию космической деятельности.
https://ria.ru/20250416/putin-2011679426.html
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россия, космос - риа наука, владимир путин
Россия, Космос - РИА Наука, Владимир Путин
Россия открыта к международному сотрудничеству в космонавтике, заявил Путин
Путин: РФ открыта к международному сотрудничеству в сфере освоения космоса