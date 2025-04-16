https://ria.ru/20250416/putin-2011679521.html

Россия открыта к международному сотрудничеству в космонавтике, заявил Путин

Россия открыта к международному сотрудничеству в космонавтике, заявил Путин - РИА Новости, 16.04.2025

Россия открыта к международному сотрудничеству в космонавтике, заявил Путин

Россия открыта к международному сотрудничеству в сфере освоения космоса и готова реализовывать совместные проекты, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T20:31:00+03:00

2025-04-16T20:31:00+03:00

2025-04-16T20:46:00+03:00

россия

космос - риа наука

владимир путин

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия открыта к международному сотрудничеству в сфере освоения космоса и готова реализовывать совместные проекты, заявил президент РФ Владимир Путин."Технологические достижения России, прежде всего в области изучения дальнего космоса, могут стать нашим весьма значимым вкладом в международные программы, и мы открыты к такому сотрудничеству, готовы реализовывать совместные проекты. Обязательно будем обсуждать форматы взаимодействия с нашими партнёрами из других космических держав", - сказал глава государства на совещании по развитию космической деятельности.

https://ria.ru/20250416/putin-2011679426.html

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2025

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россия, космос - риа наука, владимир путин