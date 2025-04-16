Путин провел совещание по развитию космической деятельности
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи со студентами МГТУ имени Н. Э. Баумана
Президент России Владимир Путин во время встречи со студентами МГТУ имени Н. Э. Баумана
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин посетил МГТУ имени Баумана, где провел совещание по развитию космической деятельности.
Основные заявления — в материале РИА Новости.
- отечественные первопроходцы в космосе задали высокую планку, память о подвиге Юрия Гагарина объединяет все поколения россиян;
- планы России в этой сфере должны соответствовать историческому статусу страны как передовой космической державы;
- новый нацпроект по развитию космической сферы необходимо утвердить в ближайшее время, он должен четко сформулировать как ближайшие, так и долгосрочные цели космической программы России:
«
Нацпроект призван <...> ускорять практическую реализацию многих принципиально новых технических решений, в том числе передачу информации с применением квантовых, фотонных технологий, двигать развитие робототехники, передовых материалов, микроэлектроники, био- и медицинских технологий, форсировать создание и развертывание беспилотных систем.
- важно определить стабильные источники финансирования отечественной космической программы;
- необходимо обеспечить поддержку отечественных вузов, научных организаций, конструкторских бюро и частных космических компаний, которые работают над платформенными решениями для многоспутниковых группировок:
«
Речь идет в том числе о создании методов математического моделирования и обработки данных, приборной и компонентной базы, оптического оборудования, а также технологий, нацеленных на существенное снижение стоимости космических запусков.
- России нужен качественный шаг вперед в создании электрореактивных двигателей и других систем для работы на космических объектах;
- к 2030 году предстоит сформировать индустрию космических сервисов связи;
- космическая отрасль должна стать одной из движущих сил национального развития, технологического обновления экономики и повышения качества жизни россиян.