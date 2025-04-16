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Путин провел совещание по развитию космической деятельности - РИА Новости, 16.04.2025
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20:28 16.04.2025 (обновлено: 21:11 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/putin-2011679134.html
Путин провел совещание по развитию космической деятельности
Путин провел совещание по развитию космической деятельности - РИА Новости, 16.04.2025
Путин провел совещание по развитию космической деятельности
Президент Владимир Путин посетил МГТУ имени Баумана, где провел совещание по развитию космической деятельности. РИА Новости, 16.04.2025
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владимир путин
юрий гагарин (космонавт)
россия
космос - риа наука
наука
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин посетил МГТУ имени Баумана, где провел совещание по развитию космической деятельности.Основные заявления — в материале РИА Новости.Нацпроект призван &lt;...&gt; ускорять практическую реализацию многих принципиально новых технических решений, в том числе передачу информации с применением квантовых, фотонных технологий, двигать развитие робототехники, передовых материалов, микроэлектроники, био- и медицинских технологий, форсировать создание и развертывание беспилотных систем.Речь идет в том числе о создании методов математического моделирования и обработки данных, приборной и компонентной базы, оптического оборудования, а также технологий, нацеленных на существенное снижение стоимости космических запусков.
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Путин о международном сотрудничестве в космической отрасли
Путин о международном сотрудничестве в космической отрасли
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владимир путин, юрий гагарин (космонавт), россия, космос - риа наука, наука, видео
Владимир Путин, Юрий Гагарин (космонавт), Россия, Космос - РИА Наука, Наука
Путин провел совещание по развитию космической деятельности
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин посетил МГТУ имени Баумана, где провел совещание по развитию космической деятельности.
2025-04-16T20:28
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PT0M35S

Путин провел совещание по развитию космической деятельности

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи со студентами МГТУ имени Н. Э. Баумана
Президент России Владимир Путин во время встречи со студентами МГТУ имени Н. Э. Баумана - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин во время встречи со студентами МГТУ имени Н. Э. Баумана
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин посетил МГТУ имени Баумана, где провел совещание по развитию космической деятельности.
Основные заявления — в материале РИА Новости.
  • отечественные первопроходцы в космосе задали высокую планку, память о подвиге Юрия Гагарина объединяет все поколения россиян;
  • планы России в этой сфере должны соответствовать историческому статусу страны как передовой космической державы;
  • новый нацпроект по развитию космической сферы необходимо утвердить в ближайшее время, он должен четко сформулировать как ближайшие, так и долгосрочные цели космической программы России:
«

Нацпроект призван <...> ускорять практическую реализацию многих принципиально новых технических решений, в том числе передачу информации с применением квантовых, фотонных технологий, двигать развитие робототехники, передовых материалов, микроэлектроники, био- и медицинских технологий, форсировать создание и развертывание беспилотных систем.

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • важно определить стабильные источники финансирования отечественной космической программы;
  • необходимо обеспечить поддержку отечественных вузов, научных организаций, конструкторских бюро и частных космических компаний, которые работают над платформенными решениями для многоспутниковых группировок:
«
Речь идет в том числе о создании методов математического моделирования и обработки данных, приборной и компонентной базы, оптического оборудования, а также технологий, нацеленных на существенное снижение стоимости космических запусков.
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • России нужен качественный шаг вперед в создании электрореактивных двигателей и других систем для работы на космических объектах;
  • к 2030 году предстоит сформировать индустрию космических сервисов связи;
  • космическая отрасль должна стать одной из движущих сил национального развития, технологического обновления экономики и повышения качества жизни россиян.
 
Владимир ПутинЮрий Гагарин (космонавт)РоссияКосмос - РИА НаукаНаука
 
 
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