https://ria.ru/20250416/putin-2011679134.html

Путин провел совещание по развитию космической деятельности

Путин провел совещание по развитию космической деятельности - РИА Новости, 16.04.2025

Путин провел совещание по развитию космической деятельности

Президент Владимир Путин посетил МГТУ имени Баумана, где провел совещание по развитию космической деятельности. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T20:28:00+03:00

2025-04-16T20:28:00+03:00

2025-04-16T21:11:00+03:00

владимир путин

юрий гагарин (космонавт)

россия

космос - риа наука

наука

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин посетил МГТУ имени Баумана, где провел совещание по развитию космической деятельности.Основные заявления — в материале РИА Новости.Нацпроект призван <...> ускорять практическую реализацию многих принципиально новых технических решений, в том числе передачу информации с применением квантовых, фотонных технологий, двигать развитие робототехники, передовых материалов, микроэлектроники, био- и медицинских технологий, форсировать создание и развертывание беспилотных систем.Речь идет в том числе о создании методов математического моделирования и обработки данных, приборной и компонентной базы, оптического оборудования, а также технологий, нацеленных на существенное снижение стоимости космических запусков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о международном сотрудничестве в космической отрасли Путин о международном сотрудничестве в космической отрасли 2025-04-16T20:28 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

владимир путин, юрий гагарин (космонавт), россия, космос - риа наука, наука, видео