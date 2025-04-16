https://ria.ru/20250416/putin-2011678356.html

Путин рассказал о подготовке кадров для космической отрасли

Путин рассказал о подготовке кадров для космической отрасли - РИА Новости, 16.04.2025

Путин рассказал о подготовке кадров для космической отрасли

Лучшие традиции подготовки кадров для космической отрасли в России развиваются и приумножаются, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T20:23:00+03:00

2025-04-16T20:23:00+03:00

2025-04-16T20:28:00+03:00

россия

космос - риа наука

владимир путин

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Лучшие традиции подготовки кадров для космической отрасли в России развиваются и приумножаются, заявил президент РФ Владимир Путин."Лучшие традиции подготовки кадров в наши дни развиваются, приумножаются", - сказал Путин на совещании по развитию космической деятельности.

https://ria.ru/20250416/putin-2011678139.html

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россия, космос - риа наука, владимир путин