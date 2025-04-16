https://ria.ru/20250416/putin-2011678139.html
Путин высказал отношение к появлению в России частных космических компаний
Путин высказал отношение к появлению в России частных космических компаний - РИА Новости, 16.04.2025
Путин высказал отношение к появлению в России частных космических компаний
Президент России Владимир Путин выразил удовлетворение тем, что в России появились частные космические компании. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T20:21:00+03:00
2025-04-16T20:21:00+03:00
2025-04-16T20:37:00+03:00
россия
космос - риа наука
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил удовлетворение тем, что в России появились частные космические компании."Хотел бы … поблагодарить за труд всех работников государственных предприятий, частных космических компаний, у нас такие тоже, слава Богу, появились", - сказал Путин во время совещания по развитию космической деятельности.
https://ria.ru/20250416/putin-2011678260.html
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россия, космос - риа наука, владимир путин, экономика
Россия, Космос - РИА Наука, Владимир Путин, Экономика
Путин высказал отношение к появлению в России частных космических компаний
Путин положительно оценил появление в России частных космических компаний