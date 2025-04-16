https://ria.ru/20250416/putin-2011678049.html

Путин планирует обсудить развитие космической отрасли

Путин планирует обсудить развитие космической отрасли - РИА Новости, 16.04.2025

Путин планирует обсудить развитие космической отрасли

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует обсудить развитие космической отрасли РФ на долгосрочную перспективу. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T20:20:00+03:00

2025-04-16T20:20:00+03:00

2025-04-16T20:27:00+03:00

россия

космос - риа наука

владимир путин

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует обсудить развитие космической отрасли РФ на долгосрочную перспективу."Уделим внимание сегодня развитию отечественной космической отрасли на долгосрочную перспективу", - сказал Путин на совещании по развитию космической деятельности.

https://ria.ru/20250416/putin-2011678603.html

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россия, космос - риа наука, владимир путин