https://ria.ru/20250416/putin-2011677849.html

Путин рассказал о значении подвига Гагарина для россиян

Путин рассказал о значении подвига Гагарина для россиян - РИА Новости, 16.04.2025

Путин рассказал о значении подвига Гагарина для россиян

Отечественные первопроходцы в космосе задали высокую планку, память о подвиге Гагарина объединяет все поколения россиян, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T20:20:00+03:00

2025-04-16T20:20:00+03:00

2025-04-16T20:27:00+03:00

космос - риа наука

владимир путин

юрий гагарин (космонавт)

россия

день космонавтики

общество

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Отечественные первопроходцы в космосе задали высокую планку, память о подвиге Гагарина объединяет все поколения россиян, заявил президент России Владимир Путин."Обращение к этой теме - всегда особая ответственность перед первопроходцами космоса, перед теми людьми, которые задали для нас высочайшую планку. Совсем недавно, 12 апреля, мы все вместе отмечали День космонавтики, день, когда в космос полетел первый человек, этим человеком был нашим соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин. Память о его подвиге и сегодня объединяет все поколения наших граждан", - сказал глава государства на совещании по развитию космической деятельности.

https://ria.ru/20250416/putin-2011659444.html

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космос - риа наука, владимир путин, юрий гагарин (космонавт), россия, день космонавтики, общество