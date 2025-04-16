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Путин рассказал о значении подвига Гагарина для россиян - РИА Новости, 16.04.2025
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20:20 16.04.2025 (обновлено: 20:27 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/putin-2011677849.html
Путин рассказал о значении подвига Гагарина для россиян
Путин рассказал о значении подвига Гагарина для россиян - РИА Новости, 16.04.2025
Путин рассказал о значении подвига Гагарина для россиян
Отечественные первопроходцы в космосе задали высокую планку, память о подвиге Гагарина объединяет все поколения россиян, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.04.2025
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космос - риа наука
владимир путин
юрий гагарин (космонавт)
россия
день космонавтики
общество
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Отечественные первопроходцы в космосе задали высокую планку, память о подвиге Гагарина объединяет все поколения россиян, заявил президент России Владимир Путин."Обращение к этой теме - всегда особая ответственность перед первопроходцами космоса, перед теми людьми, которые задали для нас высочайшую планку. Совсем недавно, 12 апреля, мы все вместе отмечали День космонавтики, день, когда в космос полетел первый человек, этим человеком был нашим соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин. Память о его подвиге и сегодня объединяет все поколения наших граждан", - сказал глава государства на совещании по развитию космической деятельности.
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космос - риа наука, владимир путин, юрий гагарин (космонавт), россия, день космонавтики, общество
Космос - РИА Наука, Владимир Путин, Юрий Гагарин (космонавт), Россия, День космонавтики, Общество
Путин рассказал о значении подвига Гагарина для россиян

Путин: память о подвиге Гагарина объединяет все поколения россиян

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСоветский космонавт Юрий Гагарин
Советский космонавт Юрий Гагарин - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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Советский космонавт Юрий Гагарин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Отечественные первопроходцы в космосе задали высокую планку, память о подвиге Гагарина объединяет все поколения россиян, заявил президент России Владимир Путин.
"Обращение к этой теме - всегда особая ответственность перед первопроходцами космоса, перед теми людьми, которые задали для нас высочайшую планку. Совсем недавно, 12 апреля, мы все вместе отмечали День космонавтики, день, когда в космос полетел первый человек, этим человеком был нашим соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин. Память о его подвиге и сегодня объединяет все поколения наших граждан", - сказал глава государства на совещании по развитию космической деятельности.
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Космос - РИА НаукаВладимир ПутинЮрий Гагарин (космонавт)РоссияДень космонавтикиОбщество
 
 
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