https://ria.ru/20250416/putin-2011670007.html

Путин обсудит планы по развитию Роскосмоса

Путин обсудит планы по развитию Роскосмоса - РИА Новости, 16.04.2025

Путин обсудит планы по развитию Роскосмоса

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на профильном совещании в среду будут обсуждаться планы по развитию "Роскосмоса", а также деятельность России в сфере... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T19:34:00+03:00

2025-04-16T19:34:00+03:00

2025-04-16T19:34:00+03:00

космос - риа наука

россия

владимир путин

дмитрий песков

роскосмос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194961_0:18:3151:1790_1920x0_80_0_0_5c7be0b90bcfbda6b47eec27c1bef6ee.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на профильном совещании в среду будут обсуждаться планы по развитию "Роскосмоса", а также деятельность России в сфере освоения космоса, в том числе дальнего. "Мы сегодня, сейчас прямо, будем говорить о планах развития "Роскосмоса", о нашей космической деятельности, об этом тоже поговорим - о дальнем космосе", - сказал Путин в ходе встречи со студентами МГТУ им. Баумана. Ранее о том, что президент в среду проведет совещание по вопросам развития космонавтики, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20250416/putin-2011652549.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, россия, владимир путин, дмитрий песков, роскосмос