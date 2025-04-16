https://ria.ru/20250416/putin-2011670007.html
Путин обсудит планы по развитию Роскосмоса
Путин обсудит планы по развитию Роскосмоса - РИА Новости, 16.04.2025
Путин обсудит планы по развитию Роскосмоса
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на профильном совещании в среду будут обсуждаться планы по развитию "Роскосмоса", а также деятельность России в сфере... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T19:34:00+03:00
2025-04-16T19:34:00+03:00
2025-04-16T19:34:00+03:00
космос - риа наука
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на профильном совещании в среду будут обсуждаться планы по развитию "Роскосмоса", а также деятельность России в сфере освоения космоса, в том числе дальнего. "Мы сегодня, сейчас прямо, будем говорить о планах развития "Роскосмоса", о нашей космической деятельности, об этом тоже поговорим - о дальнем космосе", - сказал Путин в ходе встречи со студентами МГТУ им. Баумана. Ранее о том, что президент в среду проведет совещание по вопросам развития космонавтики, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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космос - риа наука, россия, владимир путин, дмитрий песков, роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Роскосмос
Путин обсудит планы по развитию Роскосмоса
Путин: на совещании в среду будут обсуждаться планы по развитию Роскосмоса