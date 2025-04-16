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Путин приехал в МГТУ имени Баумана - РИА Новости, 16.04.2025
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17:25 16.04.2025 (обновлено: 17:27 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/putin-2011635394.html
Путин приехал в МГТУ имени Баумана
Путин приехал в МГТУ имени Баумана - РИА Новости, 16.04.2025
Путин приехал в МГТУ имени Баумана
Президент России Владимир Путин приехал в Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T17:25:00+03:00
2025-04-16T17:27:00+03:00
общество
россия
дмитров
калуга
владимир путин
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана. Ожидается, что здесь он проведет совещание по космической ядерной энергетике. В сентябре глава государства по видеосвязи принимал участие в открытии центрального кластера и комплекса "Квантум парк" МГТУ имени Н.Э Баумана. На церемонии ректор вуза Михаил Гордин пригласил Путина посетить университет. Президент тогда ответил, что с удовольствием приедет. МГТУ – одно из старейших высших технических учебных заведений России. В состав университета входят три филиала в Дмитрове, Калуге и Мытищах, восемь научно-учебных комплексов, 21 факультет и 141 кафедра, 29 научно-образовательных центров, 45 научных подразделений, Передовая инженерная школа, техникум космического приборостроения, медицинский центр, научно-техническая библиотека, издательско-полиграфический центр, музей, спортивный комплекс, 14 студенческих общежитий. Стратегия развития "Бауманки" до 2030 года нацелена на трансформацию в университет полного инновационного цикла и максимальную интеграцию в научно-технологическую повестку государства.
https://ria.ru/20240907/putin--1971275466.html
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общество, россия, дмитров, калуга, владимир путин, михаил гордин
Общество, Россия, Дмитров, Калуга, Владимир Путин, Михаил Гордин
Путин приехал в МГТУ имени Баумана

Путин приехал в Московский государственный технический университет имени Баумана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана.
Ожидается, что здесь он проведет совещание по космической ядерной энергетике.
В сентябре глава государства по видеосвязи принимал участие в открытии центрального кластера и комплекса "Квантум парк" МГТУ имени Н.Э Баумана. На церемонии ректор вуза Михаил Гордин пригласил Путина посетить университет. Президент тогда ответил, что с удовольствием приедет.
МГТУ – одно из старейших высших технических учебных заведений России. В состав университета входят три филиала в Дмитрове, Калуге и Мытищах, восемь научно-учебных комплексов, 21 факультет и 141 кафедра, 29 научно-образовательных центров, 45 научных подразделений, Передовая инженерная школа, техникум космического приборостроения, медицинский центр, научно-техническая библиотека, издательско-полиграфический центр, музей, спортивный комплекс, 14 студенческих общежитий.
Стратегия развития "Бауманки" до 2030 года нацелена на трансформацию в университет полного инновационного цикла и максимальную интеграцию в научно-технологическую повестку государства.
Новый корпус Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Путин заявил, что с удовольствием посетит МГТУ имени Баумана
7 сентября 2024, 14:47
 
ОбществоРоссияДмитровКалугаВладимир ПутинМихаил Гордин
 
 
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