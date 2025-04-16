https://ria.ru/20250416/putin-2011635394.html

Путин приехал в МГТУ имени Баумана

Путин приехал в МГТУ имени Баумана - РИА Новости, 16.04.2025

Путин приехал в МГТУ имени Баумана

Президент России Владимир Путин приехал в Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T17:25:00+03:00

2025-04-16T17:25:00+03:00

2025-04-16T17:27:00+03:00

общество

россия

дмитров

калуга

владимир путин

михаил гордин

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана. Ожидается, что здесь он проведет совещание по космической ядерной энергетике. В сентябре глава государства по видеосвязи принимал участие в открытии центрального кластера и комплекса "Квантум парк" МГТУ имени Н.Э Баумана. На церемонии ректор вуза Михаил Гордин пригласил Путина посетить университет. Президент тогда ответил, что с удовольствием приедет. МГТУ – одно из старейших высших технических учебных заведений России. В состав университета входят три филиала в Дмитрове, Калуге и Мытищах, восемь научно-учебных комплексов, 21 факультет и 141 кафедра, 29 научно-образовательных центров, 45 научных подразделений, Передовая инженерная школа, техникум космического приборостроения, медицинский центр, научно-техническая библиотека, издательско-полиграфический центр, музей, спортивный комплекс, 14 студенческих общежитий. Стратегия развития "Бауманки" до 2030 года нацелена на трансформацию в университет полного инновационного цикла и максимальную интеграцию в научно-технологическую повестку государства.

https://ria.ru/20240907/putin--1971275466.html

россия

дмитров

калуга

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, дмитров, калуга, владимир путин, михаил гордин