Путин приехал в МГТУ имени Баумана
Путин приехал в Московский государственный технический университет имени Баумана
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана.
Ожидается, что здесь он проведет совещание по космической ядерной энергетике.
В сентябре глава государства по видеосвязи принимал участие в открытии центрального кластера и комплекса "Квантум парк" МГТУ имени Н.Э Баумана. На церемонии ректор вуза Михаил Гордин пригласил Путина посетить университет. Президент тогда ответил, что с удовольствием приедет.
МГТУ – одно из старейших высших технических учебных заведений России. В состав университета входят три филиала в Дмитрове, Калуге и Мытищах, восемь научно-учебных комплексов, 21 факультет и 141 кафедра, 29 научно-образовательных центров, 45 научных подразделений, Передовая инженерная школа, техникум космического приборостроения, медицинский центр, научно-техническая библиотека, издательско-полиграфический центр, музей, спортивный комплекс, 14 студенческих общежитий.
Стратегия развития "Бауманки" до 2030 года нацелена на трансформацию в университет полного инновационного цикла и максимальную интеграцию в научно-технологическую повестку государства.
Путин заявил, что с удовольствием посетит МГТУ имени Баумана
7 сентября 2024, 14:47