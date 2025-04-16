https://ria.ru/20250416/pushkov-2011492997.html

Пушков резко высказался об угрозах Каллас из-за парада Победы в Москве

Пушков резко высказался об угрозах Каллас из-за парада Победы в Москве - РИА Новости, 16.04.2025

Пушков резко высказался об угрозах Каллас из-за парада Победы в Москве

Глава евродипломатии Кая Каллас, угрожая тем европейским лидерам, которые решатся принять участие в параде Победы в Москве, встает в один ряд с теми, кто... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T05:59:00+03:00

2025-04-16T05:59:00+03:00

2025-04-16T08:58:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас, угрожая тем европейским лидерам, которые решатся принять участие в параде Победы в Москве, встает в один ряд с теми, кто оправдывает пособников нацистов на Украине и поддерживает киевский режим, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Те же представители, по сути, оправдывают героизацию пособников нацистов на Украине и активно поддерживают киевский режим, который этим занимается. Картина ясная. Им точно нечего праздновать. Это была не их победа", — написал он.Ранее глава евродипломатии Кая Каллас негативно высказалась о присутствии делегаций стран Евросоюза, а также стран-кандидатов в ЕС на параде 9 мая в Москве.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Каллас весьма и весьма жесткими. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, реагируя на заявление главы евродипломатии, сообщил, что примет участие в торжествах в Москве в честь Дня Победы, подчеркнув, что никто ему не может это запретить.

https://ria.ru/20250415/ukraina-2011374426.html

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в мире, москва, европа, украина, кайя каллас, алексей пушков, дмитрий песков, евросоюз