https://ria.ru/20250416/pushilin-2011691384.html

При атаке ВСУ в ДНР пострадали два человека

При атаке ВСУ в ДНР пострадали два человека - РИА Новости, 16.04.2025

При атаке ВСУ в ДНР пострадали два человека

Два человека, в том числе маленькая девочка, получили ранения в результате вооруженной украинской агрессии по территории ДНР в среду, сообщил глава региона... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T21:39:00+03:00

2025-04-16T21:39:00+03:00

2025-04-16T21:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

денис пушилин

вооруженные силы украины

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Два человека, в том числе маленькая девочка, получили ранения в результате вооруженной украинской агрессии по территории ДНР в среду, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. "Два мирных жителя, в том числе ребенок, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал Пушилин. По его данным, ВСУ атаковали Буденновский район Донецка при помощи беспилотника-камикадзе, в результате чего ранения средней степени тяжести получила девочка 2017 года рождения. Также в поселке Еленовка вследствие детонации взрывоопасного предмета пострадал сотрудник "Железных дорог Новороссии" - мужчина 1985 года рождения. Пушилин уточнил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Кроме того, в результате агрессии ВСУ повреждения получили три жилых домостроения и гражданский автомобиль. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены более 10 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА", - резюмировал глава республики.

https://ria.ru/20250416/vsu-2011592863.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия, россия