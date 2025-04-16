https://ria.ru/20250416/pushilin-2011691384.html
При атаке ВСУ в ДНР пострадали два человека
При атаке ВСУ в ДНР пострадали два человека - РИА Новости, 16.04.2025
При атаке ВСУ в ДНР пострадали два человека
Два человека, в том числе маленькая девочка, получили ранения в результате вооруженной украинской агрессии по территории ДНР в среду, сообщил глава региона... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T21:39:00+03:00
2025-04-16T21:39:00+03:00
2025-04-16T21:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Два человека, в том числе маленькая девочка, получили ранения в результате вооруженной украинской агрессии по территории ДНР в среду, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. "Два мирных жителя, в том числе ребенок, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал Пушилин. По его данным, ВСУ атаковали Буденновский район Донецка при помощи беспилотника-камикадзе, в результате чего ранения средней степени тяжести получила девочка 2017 года рождения. Также в поселке Еленовка вследствие детонации взрывоопасного предмета пострадал сотрудник "Железных дорог Новороссии" - мужчина 1985 года рождения. Пушилин уточнил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Кроме того, в результате агрессии ВСУ повреждения получили три жилых домостроения и гражданский автомобиль. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены более 10 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА", - резюмировал глава республики.
https://ria.ru/20250416/vsu-2011592863.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
При атаке ВСУ в ДНР пострадали два человека
Пушилин: при атаке ВСУ в ДНР пострадали ребенок и взрослый