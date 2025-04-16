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Протоиерей РПЦ рассказал, можно ли выбрасывать скорлупу от пасхальных яиц
Протоиерей РПЦ рассказал, можно ли выбрасывать скорлупу от пасхальных яиц - РИА Новости, 16.04.2025
Протоиерей РПЦ рассказал, можно ли выбрасывать скорлупу от пасхальных яиц
Скорлупу от пасхальных яиц можно выбросить в мусор, так как она не употребляется в пищу и поэтому не освящается, рассказал врио руководителя Синодального отдела РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:50:00+03:00
2025-04-16T16:50:00+03:00
2025-04-16T16:52:00+03:00
религия
михаил потокин (протоиерей)
русская православная церковь
пасха
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Скорлупу от пасхальных яиц можно выбросить в мусор, так как она не употребляется в пищу и поэтому не освящается, рассказал врио руководителя Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по благотворительности протоиерей Михаил Потокин на посвященной Пасхе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". "Яйцо освещается в пищу, а скорлупу мы не едим. Поэтому скорлупа не освящается, так же, как тарелка под яйцом, которую мы приносим, пакет, в который мы яйцо кладём – это всё не освящается. Когда мы читаем молитву на освящение, там так и сказано: в пищу людям освящаем. В пищу мы скорлупу не употребляем", – рассказал протоиерей, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости. Светлое Воскресение Христово - Пасху в 2025 году в Русской православной церкви отмечают 20 апреля. В праздник Пасхи заканчивается самый важный и строгий в году Великий пост. Накануне по традиции в храмах освящают куличи, яйца и другие продукты, которые верующие подают к столу после завершения поста.
https://ria.ru/20250416/krashenki-1865349610.html
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михаил потокин (протоиерей), русская православная церковь, пасха
Религия, Михаил Потокин (протоиерей), Русская православная церковь, Пасха
Протоиерей РПЦ рассказал, можно ли выбрасывать скорлупу от пасхальных яиц
Протоиерей Потокин: скорлупу от пасхальных яиц можно выбросить