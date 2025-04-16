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Правительство поддержало продление норматива продажи валютной выручки - РИА Новости, 16.04.2025
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15:56 16.04.2025 (обновлено: 15:58 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/prodazha-2011602499.html
Правительство поддержало продление норматива продажи валютной выручки
Правительство поддержало продление норматива продажи валютной выручки - РИА Новости, 16.04.2025
Правительство поддержало продление норматива продажи валютной выручки
Правительство РФ поддержало предложение Минфина продлить на год действующие требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, но по этому... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T15:56:00+03:00
2025-04-16T15:58:00+03:00
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
правительство рф
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Правительство РФ поддержало предложение Минфина продлить на год действующие требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, но по этому вопросу у министерства остаются разногласия с ЦБ, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. "Правительство поддержало. Банк России имеет замечания", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос о позиции правительства по предложению Минфина продлить действующие требования. Говоря о сути разногласий с ЦБ, Моисеев уточнил, что "они вообще считают, что в нынешней ситуации не надо продлевать". Требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами действует в России до 30 апреля 2025 года. Моисеев говорил ранее, что Минфин предлагал продлить его на один год, предусмотрев послабления для компаний, которые не могут выполнить его из-за санкций. Требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами было введено указом президента РФ в октябре 2023 года для обеспечения стабильности курса рубля. Согласно постановлению правительства, экспортеры из указа президента обязаны зачислять на счета в России не менее 40% валютной выручки, из которых не менее 90% они должны продавать на внутреннем рынке. При этом оговаривается, что продажа должна быть "в размере не менее 25% денежных средств, получаемых в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов)". При этом кабмин неоднократно смягчал нормы. Так, сначала порог репатриации составлял 80%, затем было разрешено зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной валюты, а с середины июля 2024 года - не менее 40%. А порог суммарной продажи полученной по внешнеторговым контрактам выручки сначала составлял 50%, а в октябре 2024 года был снижен до 25%.
https://ria.ru/20250321/stavka-2006341943.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), правительство рф
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Правительство РФ
Правительство поддержало продление норматива продажи валютной выручки

Правительство поддержало продление норматива продажи валютной выручки на год

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Правительство РФ поддержало предложение Минфина продлить на год действующие требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, но по этому вопросу у министерства остаются разногласия с ЦБ, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Правительство поддержало. Банк России имеет замечания", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос о позиции правительства по предложению Минфина продлить действующие требования.
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Говоря о сути разногласий с ЦБ, Моисеев уточнил, что "они вообще считают, что в нынешней ситуации не надо продлевать".
Требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами действует в России до 30 апреля 2025 года. Моисеев говорил ранее, что Минфин предлагал продлить его на один год, предусмотрев послабления для компаний, которые не могут выполнить его из-за санкций.
Требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами было введено указом президента РФ в октябре 2023 года для обеспечения стабильности курса рубля. Согласно постановлению правительства, экспортеры из указа президента обязаны зачислять на счета в России не менее 40% валютной выручки, из которых не менее 90% они должны продавать на внутреннем рынке. При этом оговаривается, что продажа должна быть "в размере не менее 25% денежных средств, получаемых в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов)".
При этом кабмин неоднократно смягчал нормы. Так, сначала порог репатриации составлял 80%, затем было разрешено зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной валюты, а с середины июля 2024 года - не менее 40%. А порог суммарной продажи полученной по внешнеторговым контрактам выручки сначала составлял 50%, а в октябре 2024 года был снижен до 25%.
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