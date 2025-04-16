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Многокилометровая пробка возникла на трассе М5 в Челябинской области - РИА Новости, 16.04.2025
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11:39 16.04.2025 (обновлено: 11:42 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/probka--2011540340.html
Многокилометровая пробка возникла на трассе М5 в Челябинской области
Многокилометровая пробка возникла на трассе М5 в Челябинской области - РИА Новости, 16.04.2025
Многокилометровая пробка возникла на трассе М5 в Челябинской области
Причиной многокилометровой пробки на трассе М5 в Челябинской области стали ремонтные работы на большом количестве участков, а также интенсивность транспортного... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T11:39:00+03:00
2025-04-16T11:42:00+03:00
авто
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр – РИА Новости. Причиной многокилометровой пробки на трассе М5 в Челябинской области стали ремонтные работы на большом количестве участков, а также интенсивность транспортного потока, сообщила пресс-служба управления автодорог "Южный Урал". В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной трассе М5 "Урал", пользователи размещают видео о том, что участок в Челябинской области сложно проехать – пробка из легковых и грузовых автомобилей растянулась на несколько десятков километров. По данным пресс-службы, с 14 апреля упрдор "Южный Урал" производит ремонтные работы на значительном количестве участков автодороги М5 в Челябинской области, в том числе в горнозаводской зоне, связанные с заменой слоев износа дорожного покрытия, устранением деформаций верхнего слоя и на ряде участков - основания дороги. "Причинами затруднения движения автотранспорта на участках трассы М5 "Урал" в горнозаводской зоне со снижением скорости до 15-30 км/ч помимо временных ограничений, связанных с проведением ремонтных работ, являются также интенсивность транспортного потока, в 8-10 раз превышающая расчетную (достигает 30-35 тысяч ежедневно), значительное число грузовых транспортных средств, передвигающихся с кратным перегрузом", - говорится в сообщении. Кроме того, ремонтные работы, связанные с устранением пучинообразования, предполагают значительный объем земельных выемок и длительность данного вида работ, поэтому предполагается и введение ограничений, связанных с реверсом, уточняется в сообщении. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута. По данным управления автодорог "Южный Урал", ограничение движения на автодорогах регионального и межмуниципального значения для транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн с 1 апреля введено на территории Башкирии и с 17 апреля – в Челябинской области.
https://ria.ru/20250413/kuzbass-2010995974.html
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авто, челябинская область, происшествия
Авто, Челябинская область, Происшествия
Многокилометровая пробка возникла на трассе М5 в Челябинской области

На трассе М5 на Урале из-за дорожных работ возникла многокилометровая пробка

© Фото : соцсетиПробка на трассе М5 "Урал"
Пробка на трассе М5 Урал - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : соцсети
Пробка на трассе М5 "Урал"
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр – РИА Новости. Причиной многокилометровой пробки на трассе М5 в Челябинской области стали ремонтные работы на большом количестве участков, а также интенсивность транспортного потока, сообщила пресс-служба управления автодорог "Южный Урал".
В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной трассе М5 "Урал", пользователи размещают видео о том, что участок в Челябинской области сложно проехать – пробка из легковых и грузовых автомобилей растянулась на несколько десятков километров.
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По данным пресс-службы, с 14 апреля упрдор "Южный Урал" производит ремонтные работы на значительном количестве участков автодороги М5 в Челябинской области, в том числе в горнозаводской зоне, связанные с заменой слоев износа дорожного покрытия, устранением деформаций верхнего слоя и на ряде участков - основания дороги.
"Причинами затруднения движения автотранспорта на участках трассы М5 "Урал" в горнозаводской зоне со снижением скорости до 15-30 км/ч помимо временных ограничений, связанных с проведением ремонтных работ, являются также интенсивность транспортного потока, в 8-10 раз превышающая расчетную (достигает 30-35 тысяч ежедневно), значительное число грузовых транспортных средств, передвигающихся с кратным перегрузом", - говорится в сообщении.
Кроме того, ремонтные работы, связанные с устранением пучинообразования, предполагают значительный объем земельных выемок и длительность данного вида работ, поэтому предполагается и введение ограничений, связанных с реверсом, уточняется в сообщении.
Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.
По данным управления автодорог "Южный Урал", ограничение движения на автодорогах регионального и межмуниципального значения для транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн с 1 апреля введено на территории Башкирии и с 17 апреля – в Челябинской области.
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