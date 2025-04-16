https://ria.ru/20250416/probka--2011540340.html

Многокилометровая пробка возникла на трассе М5 в Челябинской области

Многокилометровая пробка возникла на трассе М5 в Челябинской области - РИА Новости, 16.04.2025

Многокилометровая пробка возникла на трассе М5 в Челябинской области

Причиной многокилометровой пробки на трассе М5 в Челябинской области стали ремонтные работы на большом количестве участков, а также интенсивность транспортного... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T11:39:00+03:00

2025-04-16T11:39:00+03:00

2025-04-16T11:42:00+03:00

авто

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр – РИА Новости. Причиной многокилометровой пробки на трассе М5 в Челябинской области стали ремонтные работы на большом количестве участков, а также интенсивность транспортного потока, сообщила пресс-служба управления автодорог "Южный Урал". В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной трассе М5 "Урал", пользователи размещают видео о том, что участок в Челябинской области сложно проехать – пробка из легковых и грузовых автомобилей растянулась на несколько десятков километров. По данным пресс-службы, с 14 апреля упрдор "Южный Урал" производит ремонтные работы на значительном количестве участков автодороги М5 в Челябинской области, в том числе в горнозаводской зоне, связанные с заменой слоев износа дорожного покрытия, устранением деформаций верхнего слоя и на ряде участков - основания дороги. "Причинами затруднения движения автотранспорта на участках трассы М5 "Урал" в горнозаводской зоне со снижением скорости до 15-30 км/ч помимо временных ограничений, связанных с проведением ремонтных работ, являются также интенсивность транспортного потока, в 8-10 раз превышающая расчетную (достигает 30-35 тысяч ежедневно), значительное число грузовых транспортных средств, передвигающихся с кратным перегрузом", - говорится в сообщении. Кроме того, ремонтные работы, связанные с устранением пучинообразования, предполагают значительный объем земельных выемок и длительность данного вида работ, поэтому предполагается и введение ограничений, связанных с реверсом, уточняется в сообщении. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута. По данным управления автодорог "Южный Урал", ограничение движения на автодорогах регионального и межмуниципального значения для транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн с 1 апреля введено на территории Башкирии и с 17 апреля – в Челябинской области.

https://ria.ru/20250413/kuzbass-2010995974.html

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авто, челябинская область, происшествия