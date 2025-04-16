https://ria.ru/20250416/prezident-2011644074.html

Президент Эстонии подтвердил повышение трат на оборону в бюджете страны

Президент Эстонии подтвердил повышение трат на оборону в бюджете страны - РИА Новости, 16.04.2025

Президент Эстонии подтвердил повышение трат на оборону в бюджете страны

Президент Эстонии Алар Карис на заседании совета по обороне подтвердил начало этапа планирования выделения средств на оборону в 5% от ВВП, сообщает... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T17:45:00+03:00

2025-04-16T17:45:00+03:00

2025-04-16T17:45:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис на заседании совета по обороне подтвердил начало этапа планирования выделения средств на оборону в 5% от ВВП, сообщает телерадиокомпания ERR. "По приглашению президента Аларa Кариса во вторник в Кадриоргском дворце собрался совет по государственной обороне. Предыдущее заседание состоялось в ноябре. Карис подтвердил, что пятипроцентное увеличение оборонных расходов достигло этапа планирования", - говорится в сообщении. По словам президента, обсуждалось то, как эти 5% от ВВП могли бы быть распределены. "Основное внимание уделяется средствам противовоздушной обороны, боеприпасам и огневой мощи. Обсуждали также обеспечение как можно более быстрой доставки этого снаряжения", - приводит ERR слова Кариса. В марте премьер-министр страны Кристен Михал сообщил, что правительство Эстонии одобрило увеличение расходов на оборону до как минимум 5% ВВП в 2026 году.

https://ria.ru/20250414/estonija-2011164171.html

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