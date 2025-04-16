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Президент Эстонии подтвердил повышение трат на оборону в бюджете страны - РИА Новости, 16.04.2025
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17:45 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/prezident-2011644074.html
Президент Эстонии подтвердил повышение трат на оборону в бюджете страны
Президент Эстонии подтвердил повышение трат на оборону в бюджете страны - РИА Новости, 16.04.2025
Президент Эстонии подтвердил повышение трат на оборону в бюджете страны
Президент Эстонии Алар Карис на заседании совета по обороне подтвердил начало этапа планирования выделения средств на оборону в 5% от ВВП, сообщает... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T17:45:00+03:00
2025-04-16T17:45:00+03:00
в мире
эстония
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис на заседании совета по обороне подтвердил начало этапа планирования выделения средств на оборону в 5% от ВВП, сообщает телерадиокомпания ERR. "По приглашению президента Аларa Кариса во вторник в Кадриоргском дворце собрался совет по государственной обороне. Предыдущее заседание состоялось в ноябре. Карис подтвердил, что пятипроцентное увеличение оборонных расходов достигло этапа планирования", - говорится в сообщении. По словам президента, обсуждалось то, как эти 5% от ВВП могли бы быть распределены. "Основное внимание уделяется средствам противовоздушной обороны, боеприпасам и огневой мощи. Обсуждали также обеспечение как можно более быстрой доставки этого снаряжения", - приводит ERR слова Кариса. В марте премьер-министр страны Кристен Михал сообщил, что правительство Эстонии одобрило увеличение расходов на оборону до как минимум 5% ВВП в 2026 году.
https://ria.ru/20250414/estonija-2011164171.html
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в мире, эстония, алар карис
В мире, Эстония, Алар Карис
Президент Эстонии подтвердил повышение трат на оборону в бюджете страны

Президент Эстонии Карис подтвердил начало этапа планирования расходов на оборону

© AP Photo / Henry NichollsПрезидент Эстонии Алар Карис
Президент Эстонии Алар Карис - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Henry Nicholls
Президент Эстонии Алар Карис. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис на заседании совета по обороне подтвердил начало этапа планирования выделения средств на оборону в 5% от ВВП, сообщает телерадиокомпания ERR.
"По приглашению президента Аларa Кариса во вторник в Кадриоргском дворце собрался совет по государственной обороне. Предыдущее заседание состоялось в ноябре. Карис подтвердил, что пятипроцентное увеличение оборонных расходов достигло этапа планирования", - говорится в сообщении.
По словам президента, обсуждалось то, как эти 5% от ВВП могли бы быть распределены.
"Основное внимание уделяется средствам противовоздушной обороны, боеприпасам и огневой мощи. Обсуждали также обеспечение как можно более быстрой доставки этого снаряжения", - приводит ERR слова Кариса.
В марте премьер-министр страны Кристен Михал сообщил, что правительство Эстонии одобрило увеличение расходов на оборону до как минимум 5% ВВП в 2026 году.
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