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Фицо заявил, что 9 мая будет в Москве - РИА Новости, 16.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:15 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/premer-2011607766.html
Фицо заявил, что 9 мая будет в Москве
Фицо заявил, что 9 мая будет в Москве - РИА Новости, 16.04.2025
Фицо заявил, что 9 мая будет в Москве
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что 9 мая будет в Москве, а если какие-то памятные мероприятия будут в этот день на Украине, то туда может быть... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:15:00+03:00
2025-04-16T16:15:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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украина
словакия
роберт фицо
кайя каллас
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БРАТИСЛАВА, 16 апр - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что 9 мая будет в Москве, а если какие-то памятные мероприятия будут в этот день на Украине, то туда может быть отправлена соответствующая делегация. "Если будут мероприятия на Украине, то мы отправим туда соответствующую репрезентацию государства, если будет что-то в Киеве, если что-то будет во Львове, то туда поедет министр иностранных дел или кто-то другой… Я не могу быть в двух местах, я буду 9 мая в Москве" - сказал Фицо на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии в Загребе, где словацкий премьер в среду находится с визитом. Фицо ранее сообщил, что поедет 9 мая в Москву, подчеркнув, что никто ему не может это запретить. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в Параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было отмечено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет".
https://ria.ru/20250415/fitso-2011434535.html
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москва, украина, словакия, роберт фицо, кайя каллас, евросоюз
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Кайя Каллас, Евросоюз
Фицо заявил, что 9 мая будет в Москве

Премьер Словакии Фицо заявил, что 9 мая будет в Москве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 16 апр - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что 9 мая будет в Москве, а если какие-то памятные мероприятия будут в этот день на Украине, то туда может быть отправлена соответствующая делегация.
"Если будут мероприятия на Украине, то мы отправим туда соответствующую репрезентацию государства, если будет что-то в Киеве, если что-то будет во Львове, то туда поедет министр иностранных дел или кто-то другой… Я не могу быть в двух местах, я буду 9 мая в Москве" - сказал Фицо на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии в Загребе, где словацкий премьер в среду находится с визитом.
Фицо ранее сообщил, что поедет 9 мая в Москву, подчеркнув, что никто ему не может это запретить. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в Параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было отмечено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет".
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Фицо ответил на слова Каллас о параде Победы в Москве
15 апреля, 18:56
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваУкраинаСловакияРоберт ФицоКайя КалласЕвросоюз
 
 
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