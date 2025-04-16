https://ria.ru/20250416/premer-2011607766.html

Фицо заявил, что 9 мая будет в Москве

Фицо заявил, что 9 мая будет в Москве - РИА Новости, 16.04.2025

Фицо заявил, что 9 мая будет в Москве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что 9 мая будет в Москве, а если какие-то памятные мероприятия будут в этот день на Украине, то туда может быть... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T16:15:00+03:00

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2025-04-16T16:15:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 16 апр - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что 9 мая будет в Москве, а если какие-то памятные мероприятия будут в этот день на Украине, то туда может быть отправлена соответствующая делегация. "Если будут мероприятия на Украине, то мы отправим туда соответствующую репрезентацию государства, если будет что-то в Киеве, если что-то будет во Львове, то туда поедет министр иностранных дел или кто-то другой… Я не могу быть в двух местах, я буду 9 мая в Москве" - сказал Фицо на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии в Загребе, где словацкий премьер в среду находится с визитом. Фицо ранее сообщил, что поедет 9 мая в Москву, подчеркнув, что никто ему не может это запретить. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в Параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было отмечено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет".

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