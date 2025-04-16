https://ria.ru/20250416/predsedatel-2011640859.html

Председатель Скупщины Сербии похвалила народ за смешные шутки над собой

Председатель Скупщины Сербии похвалила народ за смешные шутки над собой - РИА Новости, 16.04.2025

Председатель Скупщины Сербии похвалила народ за смешные шутки над собой

Председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич в ходе рассмотрения нового состава и программы правительства похвалила сербский народ за смешные шутки над РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T17:39:00+03:00

2025-04-16T17:39:00+03:00

2025-04-16T17:39:00+03:00

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БЕЛГРАД, 16 апр – РИА Новости. Председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич в ходе рассмотрения нового состава и программы правительства похвалила сербский народ за смешные шутки над ее оговоркой и посетовала на оппозицию, которой, по ее мнению, отказало чувство юмора. В ходе собрания сторонников сербского президента Александра Вучича в Белграде 11-13 апреля Брнабич в телеэфире попыталась произнести пословицу "Кто меч возьмет, от меча и погибнет", но оговорилась и вместо "мача лати" (меч ухватит – ред.) произнесла "лача мати", что почти не содержит смысла, но вызвало большой резонанс в соцсетях. "Все шутки про "лача мати" были феноменальными, кроме ваших. И здесь вы провалились. Все остальные были смешными, должна это признать. Они делают честь веселому духу нашего народа, но у вас не получилось", - обратилась Бранбич оппозиции в ответ на выкрики в ее адрес в ходе дебатов о новом составе правительства. Сербский сегмент интернета в эти дни заполнили изображения чашек и кружек с ее портретом в образе Матери Терезы и подписью "Лача Мати", переделки других сербских поговорок с ее изображением, наконец сама спикер парламента сняла видео для Tik Tok, где пробует напиток Matcha Latte из японского чая матча и растительного молока. Брнабич известна своими публичными оговорками за два мандата во главе правительства и на посту председателя Скупщины. В списке предложенных носителем мандата на формирование кабмина кандидатом в премьеры эндокринологом Джуро Мацутом министров 31 позиция, как и в прошлом кабмине. Министр просвещения (образования) Славица Джукич-Деянович будет сменена Деяном Вуком Станковичем. На основных постах министры совпадают с уходящим правительством. Единственное ключевое отличие – отсутствие в списке вице-премьера Александра Вулина, ранее последовательно возглавлявшего МО, МВД и Агентство безопасности и информации Сербии, чьего недопущения в кабмин потребовал ЕС после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС, и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране. Согласно предложенному составу кабмина, первым вице-премьером и главой минфина остается Синиша Мали, вице-премьером и главой МВД - Ивица Дачич, министром иностранных дел остается экс-посол в США Марко Джурич, министром обороны - Братислав Гашич, министром энергетики – Дубравка Джедович-Ханданович. Министром без портфеля, ответственным за международное экономическое сотрудничество, продолжит быть Ненад Попович, почетный председатель фонда "Бессмертный полк Сербия". Будущий глава правительства, рожденный в 1963 году в Белграде, всю жизнь занимавшийся медициной и преподаванием, предложил депутатам утвердить состав и программу нового кабмина и получить поддержку большинства депутатов в Скупщине до пятницы.

https://ria.ru/20250416/partija-2011594667.html

https://ria.ru/20250414/vulin-2011076217.html

https://ria.ru/20250414/vulin-2011009020.html

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в мире, сербия, сша, белград (город), ана брнабич, александр вучич, александр вулин, евросоюз, брикс, беспорядки в белграде