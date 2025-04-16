https://ria.ru/20250416/pozhar-2011704560.html

В Курске ликвидировали открытое горение на предприятии

В Курске ликвидировали открытое горение на предприятии - РИА Новости, 16.04.2025

В Курске ликвидировали открытое горение на предприятии

Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в Курске, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T23:49:00+03:00

2025-04-16T23:49:00+03:00

2025-04-16T23:54:00+03:00

происшествия

россия

курск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в Курске, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее в управлении МЧС по региону сообщали, что пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали для ликвидации пожара на территории предприятия в Железнодорожном округе Курска. Площадь пожара на предприятии в Курске увеличилась до 17 тысяч квадратных метров, произошло частичное обрушение конструкций. Позднее сообщалось о локализации возгорания."Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в городе Курске. В настоящее время осуществляется проливка и разбор конструкций. Органами дознания МЧС России проводятся мероприятия по установлению причины пожара", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают специалисты лаборатории Роспотребнадзора, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

https://ria.ru/20250416/pozhar-2011614275.html

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россия

курск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, курск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)