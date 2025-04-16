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В Курске ликвидировали открытое горение на предприятии - РИА Новости, 16.04.2025
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23:49 16.04.2025 (обновлено: 23:54 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/pozhar-2011704560.html
В Курске ликвидировали открытое горение на предприятии
В Курске ликвидировали открытое горение на предприятии - РИА Новости, 16.04.2025
В Курске ликвидировали открытое горение на предприятии
Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в Курске, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T23:49:00+03:00
2025-04-16T23:54:00+03:00
происшествия
россия
курск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в Курске, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее в управлении МЧС по региону сообщали, что пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали для ликвидации пожара на территории предприятия в Железнодорожном округе Курска. Площадь пожара на предприятии в Курске увеличилась до 17 тысяч квадратных метров, произошло частичное обрушение конструкций. Позднее сообщалось о локализации возгорания."Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в городе Курске. В настоящее время осуществляется проливка и разбор конструкций. Органами дознания МЧС России проводятся мероприятия по установлению причины пожара", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают специалисты лаборатории Роспотребнадзора, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано.
https://ria.ru/20250416/pozhar-2011614275.html
https://ria.ru/20250416/pozhar-2011572147.html
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происшествия, россия, курск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Россия, Курск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Курске ликвидировали открытое горение на предприятии

Открытое горение на предприятии в Железнодорожном округе Курска ликвидировали

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВертолет над подшипниковым заводом АПЗ-20 в Курске
Вертолет над подшипниковым заводом АПЗ-20 в Курске - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Вертолет над подшипниковым заводом АПЗ-20 в Курске
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в Курске, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в управлении МЧС по региону сообщали, что пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали для ликвидации пожара на территории предприятия в Железнодорожном округе Курска. Площадь пожара на предприятии в Курске увеличилась до 17 тысяч квадратных метров, произошло частичное обрушение конструкций. Позднее сообщалось о локализации возгорания.
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"Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в городе Курске. В настоящее время осуществляется проливка и разбор конструкций. Органами дознания МЧС России проводятся мероприятия по установлению причины пожара", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают специалисты лаборатории Роспотребнадзора, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано.
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ПроисшествияРоссияКурскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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