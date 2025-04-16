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Площадь пожара в Курске увеличилась до 10 тысяч "квадратов"
Площадь пожара в Курске увеличилась до 10 тысяч "квадратов" - РИА Новости, 16.04.2025
Площадь пожара в Курске увеличилась до 10 тысяч "квадратов"
Площадь пожара на предприятии в Курске увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T18:26:00+03:00
2025-04-16T18:26:00+03:00
2025-04-16T18:32:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Площадь пожара на предприятии в Курске увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России. Ранее в управлении МЧС по региону сообщали, что пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали для ликвидации пожара на территории предприятия в Железнодорожном округе Курска. "Площадь пожара в Курске увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. Тушение осложняют высокая пожарная нагрузка и конструктивные особенности здания", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, коммерческая недвижимость, курск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Курск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в Курске увеличилась до 10 тысяч "квадратов"
Площадь пожара на предприятии в Курске увеличилась до 10 тысяч квадратных метров