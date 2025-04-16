https://ria.ru/20250416/pozhar-2011653106.html

Площадь пожара в Курске увеличилась до 10 тысяч "квадратов"

Площадь пожара в Курске увеличилась до 10 тысяч "квадратов" - РИА Новости, 16.04.2025

Площадь пожара в Курске увеличилась до 10 тысяч "квадратов"

Площадь пожара на предприятии в Курске увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T18:26:00+03:00

2025-04-16T18:26:00+03:00

2025-04-16T18:32:00+03:00

происшествия

коммерческая недвижимость

курск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011647031_0:257:2992:1940_1920x0_80_0_0_c52368697b2804ea881ca226077801aa.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Площадь пожара на предприятии в Курске увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России. Ранее в управлении МЧС по региону сообщали, что пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали для ликвидации пожара на территории предприятия в Железнодорожном округе Курска. "Площадь пожара в Курске увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. Тушение осложняют высокая пожарная нагрузка и конструктивные особенности здания", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250416/bespilotnik-2011617848.html

курск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, коммерческая недвижимость, курск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)