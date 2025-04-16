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Площадь пожара в Курске увеличилась до 10 тысяч "квадратов" - РИА Новости, 16.04.2025
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18:26 16.04.2025 (обновлено: 18:32 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/pozhar-2011653106.html
Площадь пожара в Курске увеличилась до 10 тысяч "квадратов"
Площадь пожара в Курске увеличилась до 10 тысяч "квадратов" - РИА Новости, 16.04.2025
Площадь пожара в Курске увеличилась до 10 тысяч "квадратов"
Площадь пожара на предприятии в Курске увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T18:26:00+03:00
2025-04-16T18:32:00+03:00
происшествия
коммерческая недвижимость
курск
россия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Площадь пожара на предприятии в Курске увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России. Ранее в управлении МЧС по региону сообщали, что пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали для ликвидации пожара на территории предприятия в Железнодорожном округе Курска. "Площадь пожара в Курске увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. Тушение осложняют высокая пожарная нагрузка и конструктивные особенности здания", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, коммерческая недвижимость, курск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Курск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в Курске увеличилась до 10 тысяч "квадратов"

Площадь пожара на предприятии в Курске увеличилась до 10 тысяч квадратных метров

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПожар в районе подшипникового завода в Курске
Пожар в районе подшипникового завода в Курске - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пожар в районе подшипникового завода в Курске
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Площадь пожара на предприятии в Курске увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России.
Ранее в управлении МЧС по региону сообщали, что пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали для ликвидации пожара на территории предприятия в Железнодорожном округе Курска.
"Площадь пожара в Курске увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. Тушение осложняют высокая пожарная нагрузка и конструктивные особенности здания", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Сгоревший автомобиль после атаки беспилотника ВСУ в городе Рыльске Курской области. 16 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
В Курской области беспилотник сбросил взрывчатку на автомобиль
Вчера, 16:44
 
ПроисшествияКоммерческая недвижимостьКурскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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