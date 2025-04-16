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В Луганске потушили загоревшийся магазин - РИА Новости, 16.04.2025
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16:50 16.04.2025 (обновлено: 16:57 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/pozhar-2011620569.html
В Луганске потушили загоревшийся магазин
В Луганске потушили загоревшийся магазин - РИА Новости, 16.04.2025
В Луганске потушили загоревшийся магазин
Сотрудники МЧС в Луганске потушили пожар в магазине, уничтоживший потолок и большое количество стройматериалов на 100 квадратных метрах, сообщили в региональном РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:50:00+03:00
2025-04-16T16:57:00+03:00
происшествия
луганск
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛУГАНСК, 16 апр - РИА Новости. Сотрудники МЧС в Луганске потушили пожар в магазине, уничтоживший потолок и большое количество стройматериалов на 100 квадратных метрах, сообщили в региональном управлении МЧС по ЛНР в Telegram-канале. "Спасатели МЧС России отстояли от огня магазин в восточной части Луганска... Огнем уничтожены потолок на площади 100 квадратов и большое количество стройматериалов", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что пожар был ликвидирован в течение полутора часов, однако процесс тушения осложняла большая пожарная нагрузка. Спасателям удалось не допустить распространение огня на всю площадь магазина - на 250 квадратных метров. По данным ведомства, никто не пострадал, а причина пожара устанавливается.
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происшествия, луганск, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Луганск, Луганская Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Луганске потушили загоревшийся магазин

В Луганске МЧС потушило пожар в магазине на ста квадратах

© Фото : ГУ МЧС России по ЛНРСотрудники МЧС России ликвидировали пожар в магазине в восточной части Луганска
Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в магазине в восточной части Луганска - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : ГУ МЧС России по ЛНР
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ЛУГАНСК, 16 апр - РИА Новости. Сотрудники МЧС в Луганске потушили пожар в магазине, уничтоживший потолок и большое количество стройматериалов на 100 квадратных метрах, сообщили в региональном управлении МЧС по ЛНР в Telegram-канале.
«
"Спасатели МЧС России отстояли от огня магазин в восточной части Луганска... Огнем уничтожены потолок на площади 100 квадратов и большое количество стройматериалов", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что пожар был ликвидирован в течение полутора часов, однако процесс тушения осложняла большая пожарная нагрузка. Спасателям удалось не допустить распространение огня на всю площадь магазина - на 250 квадратных метров.
По данным ведомства, никто не пострадал, а причина пожара устанавливается.
© Фото : ГУ МЧС России по ЛНРСотрудники МЧС России ликвидировали пожар в магазине в восточной части Луганска
Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в магазине в восточной части Луганска - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : ГУ МЧС России по ЛНР
Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в магазине в восточной части Луганска
 
ПроисшествияЛуганскЛуганская Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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