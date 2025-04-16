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В Луганске потушили загоревшийся магазин

В Луганске потушили загоревшийся магазин - РИА Новости, 16.04.2025

В Луганске потушили загоревшийся магазин

Сотрудники МЧС в Луганске потушили пожар в магазине, уничтоживший потолок и большое количество стройматериалов на 100 квадратных метрах, сообщили в региональном РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T16:50:00+03:00

2025-04-16T16:50:00+03:00

2025-04-16T16:57:00+03:00

происшествия

луганск

луганская народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЛУГАНСК, 16 апр - РИА Новости. Сотрудники МЧС в Луганске потушили пожар в магазине, уничтоживший потолок и большое количество стройматериалов на 100 квадратных метрах, сообщили в региональном управлении МЧС по ЛНР в Telegram-канале. "Спасатели МЧС России отстояли от огня магазин в восточной части Луганска... Огнем уничтожены потолок на площади 100 квадратов и большое количество стройматериалов", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что пожар был ликвидирован в течение полутора часов, однако процесс тушения осложняла большая пожарная нагрузка. Спасателям удалось не допустить распространение огня на всю площадь магазина - на 250 квадратных метров. По данным ведомства, никто не пострадал, а причина пожара устанавливается.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, луганск, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)