https://ria.ru/20250416/pozhar-2011572147.html
Спасатели локализовали пожар под Самарой, где эвакуировали детсад
Спасатели локализовали пожар под Самарой, где эвакуировали детсад - РИА Новости, 16.04.2025
Спасатели локализовали пожар под Самарой, где эвакуировали детсад
Природный пожар в Самарской области, где пришлось эвакуировать детсад, локализован на площади 0,45 гектара, перехода огня на здания не допущено, сообщается в... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T14:17:00+03:00
2025-04-16T14:17:00+03:00
2025-04-16T14:34:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Природный пожар в Самарской области, где пришлось эвакуировать детсад, локализован на площади 0,45 гектара, перехода огня на здания не допущено, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее сообщалось, что пожарные тушат возгорание камыша на площади 0,3 гектара около жилого микрорайона Южный город под Самарой, в целях безопасности эвакуирован детский сад. "Природный пожар в Волжском районе Самарской области локализован на площади 0,45 гектара. Перехода огня на здания не допущено... Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают 70 сотрудников и 26 единиц техники, информации о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20250416/pozhary-2011519933.html
https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html
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происшествия, самара, самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Самара, Самарская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели локализовали пожар под Самарой, где эвакуировали детсад
МЧС: природный пожар под Самарой, где эвакуировали детсад, локализовали