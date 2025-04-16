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В Челябинской области четыре человека погибли при пожаре в садовом доме
В Челябинской области четыре человека погибли при пожаре в садовом доме - РИА Новости, 16.04.2025
В Челябинской области четыре человека погибли при пожаре в садовом доме
Четыре человека погибли при пожаре в садовом доме СНТ "Металлург-1" в Златоусте Челябинской области утром в среду, возбуждено уголовное дело о причинении смерти РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T09:35:00+03:00
2025-04-16T09:35:00+03:00
2025-04-16T09:35:00+03:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр – РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре в садовом доме СНТ "Металлург-1" в Златоусте Челябинской области утром в среду, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило региональное СУСК России. По данным СУСК, утром 16 апреля в одном из садовых домов СНТ "Металлург-1" в Златоусте произошел пожар, в ходе тушения которого спасателями обнаружены тела четырех человек. "По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении. На месте работают следователи и следователи-криминалисты СК, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, все погибшие - взрослые, их личности устанавливаются. Огнеборцам удалось не допустить перехода огня на соседние строения, пожар ликвидирован на площади 16 "квадратов" силами 12 человек и 4 единицы техники.
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происшествия, жилье, россия, златоуст, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Россия, Златоуст, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинской области четыре человека погибли при пожаре в садовом доме
Четыре человека погибли при пожаре в садовом доме в Златоусте, возбуждено дело