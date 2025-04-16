https://ria.ru/20250416/pozhar-2011507968.html

В Челябинской области четыре человека погибли при пожаре в садовом доме

В Челябинской области четыре человека погибли при пожаре в садовом доме - РИА Новости, 16.04.2025

В Челябинской области четыре человека погибли при пожаре в садовом доме

Четыре человека погибли при пожаре в садовом доме СНТ "Металлург-1" в Златоусте Челябинской области утром в среду, возбуждено уголовное дело о причинении смерти РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T09:35:00+03:00

2025-04-16T09:35:00+03:00

2025-04-16T09:35:00+03:00

происшествия

жилье

россия

златоуст

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр – РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре в садовом доме СНТ "Металлург-1" в Златоусте Челябинской области утром в среду, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило региональное СУСК России. По данным СУСК, утром 16 апреля в одном из садовых домов СНТ "Металлург-1" в Златоусте произошел пожар, в ходе тушения которого спасателями обнаружены тела четырех человек. "По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении. На месте работают следователи и следователи-криминалисты СК, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, все погибшие - взрослые, их личности устанавливаются. Огнеборцам удалось не допустить перехода огня на соседние строения, пожар ликвидирован на площади 16 "квадратов" силами 12 человек и 4 единицы техники.

https://ria.ru/20250415/pozhar-2011377333.html

россия

златоуст

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, россия, златоуст, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)