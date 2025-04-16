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Российский посол в Германии почтил память советских солдат - РИА Новости, 16.04.2025
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20:07 16.04.2025 (обновлено: 21:31 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/posol-2011676708.html
Российский посол в Германии почтил память советских солдат
Российский посол в Германии почтил память советских солдат - РИА Новости, 16.04.2025
Российский посол в Германии почтил память советских солдат
Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев и сотрудники дипмиссии приняли участие в памятных мероприятиях у советских мемориалов на Зееловских высотах и во Франкфурт-на-Одере РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T20:07:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев и сотрудники дипмиссии приняли участие в памятных мероприятиях у советских мемориалов на Зееловских высотах и во Франкфурт-на-Одере в честь 80-летия начала битвы за Зееловские высоты, ознаменовавшей начало Берлинской наступательной операции, сообщило посольство России. Ранее министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран. "По случаю годовщины битвы за Зееловские высоты и начала Берлинской стратегической наступательной операции 16 апреля 2025 года на советских мемориалах на Зееловских высотах и во Франкфурте-на-Одере прошли торжественные церемонии возложения венков. Посол России в Германии Сергей Нечаев, сотрудники посольства Российской Федерации, активные соотечественники и представители общественных организаций почтили память советских солдат, отдавших жизни весной 1945 года в борьбе против нацизма. В церемонии также приняли участие представители дипломатических миссий стран СНГ, местных властей и политических партий", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства РФ. В рамках мероприятия также были открыты мемориальные таблички с именами 200 павших советских солдат, чьи личности были недавно установлены. Битва за Зееловские высоты в апреле 1945 года стала одной из крупнейших в ходе Берлинской наступательной операции. Взятие данного стратегического пункта и разгром 9-й армии вермахта внесли решающий вклад в приближение победы на заключительном этапе Великой Отечественной войны и открыло для Красной Армии прямой путь на Берлин.
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в мире, россия, германия, берлин (город), сергей нечаев (дипломат), снг
В мире, Россия, Германия, Берлин (город), Сергей Нечаев (дипломат), СНГ
Российский посол в Германии почтил память советских солдат

Посол России в ФРГ Нечаев и сотрудники дипмиссии почтили память советских солдат

© Фото : МИД РФСергей Нечаев
Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : МИД РФ
Сергей Нечаев. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев и сотрудники дипмиссии приняли участие в памятных мероприятиях у советских мемориалов на Зееловских высотах и во Франкфурт-на-Одере в честь 80-летия начала битвы за Зееловские высоты, ознаменовавшей начало Берлинской наступательной операции, сообщило посольство России.
Ранее министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран.
"По случаю годовщины битвы за Зееловские высоты и начала Берлинской стратегической наступательной операции 16 апреля 2025 года на советских мемориалах на Зееловских высотах и во Франкфурте-на-Одере прошли торжественные церемонии возложения венков. Посол России в Германии Сергей Нечаев, сотрудники посольства Российской Федерации, активные соотечественники и представители общественных организаций почтили память советских солдат, отдавших жизни весной 1945 года в борьбе против нацизма. В церемонии также приняли участие представители дипломатических миссий стран СНГ, местных властей и политических партий", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства РФ.
В рамках мероприятия также были открыты мемориальные таблички с именами 200 павших советских солдат, чьи личности были недавно установлены.
Битва за Зееловские высоты в апреле 1945 года стала одной из крупнейших в ходе Берлинской наступательной операции. Взятие данного стратегического пункта и разгром 9-й армии вермахта внесли решающий вклад в приближение победы на заключительном этапе Великой Отечественной войны и открыло для Красной Армии прямой путь на Берлин.
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