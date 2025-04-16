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Посол Озеров сообщил о попытках подтолкнуть Кишинев к силовым решениям

Посол Озеров сообщил о попытках подтолкнуть Кишинев к силовым решениям - РИА Новости, 16.04.2025

Посол Озеров сообщил о попытках подтолкнуть Кишинев к силовым решениям

Посол России в Молдавии Олег Озеров заявил, что есть попытки подтолкнуть Кишинев к силовым решениям в отношении Приднестровья. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T14:17:00+03:00

2025-04-16T14:17:00+03:00

2025-04-16T14:17:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Озеров заявил, что есть попытки подтолкнуть Кишинев к силовым решениям в отношении Приднестровья. "Россия твердо выступает за то, чтобы проблемы приднестровского урегулирования решали переговорными методами, потому что мы видим попытки подтолкнуть Кишинев со стороны определенных сил к силовым решениям. Мы об этом не раз говорили, были заявления Службы внешней разведки России о попытках установить силовой контроль над Молдавской ГРЭС", - сказал Озеров журналистам в среду. Посол России в Молдавии также отметил, что Москва придерживается твердой позиции в отношении сохранения всех международных признанных переговорных механизмов в приднестровском урегулировании. По его словам, есть все шансы возобновить переговорный процесс в формате "5+2". "Да, переговоры в формате "5+2" сейчас не работают, но никто не мешает нам их реанимировать. Тем более на фоне тех переговоров, которые ведутся сейчас между Россией и Соединёнными Штатами Америки об урегулировании конфликта на Украине. Естественно, что это еще раз показывает, что переговорный путь возможен, что он востребован", - отметил Озеров. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20250210/pmr-1998340889.html

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в мире, россия, молдавия, кишинев, олег озеров, обсе