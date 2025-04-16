https://ria.ru/20250416/poshliny-2011625724.html
Белый дом опроверг сообщения о повышении пошлин на китайские товары
Белый дом опроверг сообщения о повышении пошлин на китайские товары - РИА Новости, 16.04.2025
Белый дом опроверг сообщения о повышении пошлин на китайские товары
Белый дом опроверг сообщения о том, что все американские тарифы на китайские товары будут повышены до 245%, объяснив, что лишь отдельные категории товаров будут РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T17:09:00+03:00
2025-04-16T17:09:00+03:00
2025-04-16T17:09:00+03:00
китай
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_0:0:2600:1464_1920x0_80_0_0_b076625fd72c41d473f6494194dabd52.jpg
ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Белый дом опроверг сообщения о том, что все американские тарифы на китайские товары будут повышены до 245%, объяснив, что лишь отдельные категории товаров будут облагаться пошлиной, превышающей 145%. Ранее власти США пригрозили Китаю введением торговых пошлин на импорт в размере "до 245%" за их ответные действия на уже введенные ранее "взаимные" тарифы. Из-за этого соцсетях появились сообщения, что китайские тарифы выросли до 245%. "Этот твит и другие подобные ему — ложь. Вот разбивка тарифов, которые грозят Китаю: 125-процентный взаимный тариф... 20-процентный тариф для решения кризиса фентанила... Тарифы раздела 301 (Закона о торговле 1974 года - ред.) на определенные товары, от 7,5% до 100%", - говорится в сообщении Белого дома в соцсети X. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250416/kitay-2011404794.html
https://ria.ru/20250414/kitay-2011067731.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_174:0:2485:1733_1920x0_80_0_0_be10cf372c5067786aa7f56d9d49f4aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Китай, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Белый дом опроверг сообщения о повышении пошлин на китайские товары
Белый дом опроверг сообщения о повышении тарифов на товары из Китая до 245%