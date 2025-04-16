https://ria.ru/20250416/poshliny-2011599645.html

Минкоммерции КНР отреагировало на угрозы США ввести пошлины в 245 процентов

Минкоммерции КНР отреагировало на угрозы США ввести пошлины в 245 процентов - РИА Новости, 16.04.2025

Минкоммерции КНР отреагировало на угрозы США ввести пошлины в 245 процентов

Угрозы США ввести пошлины в 245% для Китая показывают, что они достигли иррационального уровня в использовании пошлин как оружия, заявили в среду в министерстве РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T15:48:00+03:00

2025-04-16T15:48:00+03:00

2025-04-16T16:14:00+03:00

китай

сша

введение трампом пошлин на импорт

экономика

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ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Угрозы США ввести пошлины в 245% для Китая показывают, что они достигли иррационального уровня в использовании пошлин как оружия, заявили в среду в министерстве коммерции КНР.Ранее Белый дом опубликовал заявление, где говорится, что Китаю грозит введение торговых пошлин на импорт в размере до 245% за их ответные действия на уже введенные ранее "взаимные" тарифы США."Это в полной мере демонстрирует, что США уже достигли иррационального состояния в использовании пошлин в качестве инструмента и оружия", - говорится в заявлении на сайте ведомства.Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250416/ssha-2011386087.html

https://ria.ru/20250409/tramp-2010026156.html

китай

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

китай, сша, введение трампом пошлин на импорт, экономика