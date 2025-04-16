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Минкоммерции КНР отреагировало на угрозы США ввести пошлины в 245 процентов - РИА Новости, 16.04.2025
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15:48 16.04.2025 (обновлено: 16:14 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/poshliny-2011599645.html
Минкоммерции КНР отреагировало на угрозы США ввести пошлины в 245 процентов
Минкоммерции КНР отреагировало на угрозы США ввести пошлины в 245 процентов - РИА Новости, 16.04.2025
Минкоммерции КНР отреагировало на угрозы США ввести пошлины в 245 процентов
Угрозы США ввести пошлины в 245% для Китая показывают, что они достигли иррационального уровня в использовании пошлин как оружия, заявили в среду в министерстве РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T15:48:00+03:00
2025-04-16T16:14:00+03:00
китай
сша
введение трампом пошлин на импорт
экономика
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ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Угрозы США ввести пошлины в 245% для Китая показывают, что они достигли иррационального уровня в использовании пошлин как оружия, заявили в среду в министерстве коммерции КНР.Ранее Белый дом опубликовал заявление, где говорится, что Китаю грозит введение торговых пошлин на импорт в размере до 245% за их ответные действия на уже введенные ранее "взаимные" тарифы США."Это в полной мере демонстрирует, что США уже достигли иррационального состояния в использовании пошлин в качестве инструмента и оружия", - говорится в заявлении на сайте ведомства.Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250416/ssha-2011386087.html
https://ria.ru/20250409/tramp-2010026156.html
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китай, сша, введение трампом пошлин на импорт, экономика
Китай, США, Введение Трампом пошлин на импорт, Экономика
Минкоммерции КНР отреагировало на угрозы США ввести пошлины в 245 процентов

Минкоммерции КНР: США достигли иррационального уровня в использовании пошлин

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг КНР у генконсульства в Хьюстоне
Флаг КНР у генконсульства в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг КНР у генконсульства в Хьюстоне. Архивное фото
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ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Угрозы США ввести пошлины в 245% для Китая показывают, что они достигли иррационального уровня в использовании пошлин как оружия, заявили в среду в министерстве коммерции КНР.
Ранее Белый дом опубликовал заявление, где говорится, что Китаю грозит введение торговых пошлин на импорт в размере до 245% за их ответные действия на уже введенные ранее "взаимные" тарифы США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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"Это в полной мере демонстрирует, что США уже достигли иррационального состояния в использовании пошлин в качестве инструмента и оружия", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
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